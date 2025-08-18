Серпневі переговори між США та Індією щодо торгівлі скасовані – Reuters

Запланований візит американських торгових переговорників до Нью-Делі з 25 по 29 серпня скасовано, що затримує переговори щодо пропонованої торговельної угоди.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Поточний раунд переговорів щодо пропонованої двосторонньої торговельної угоди, ймовірно, буде перенесено на іншу дату, яка ще не визначена, повідомило джерело, безпосередньо обізнане з цим питанням.

Посольство США в Нью-Делі заявило, що не має додаткової інформації про переговори щодо торгівлі та мит, які веде Торговий представник США.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп ввів додатковий 25-відсотковий тариф на індійські товари, посилаючись на продовження Нью-Делі імпорту російської нафти, що різко загострило напруженість між двома країнами.

Новий імпортний податок, який набере чинності з 27 серпня, підвищить мита на деякі індійські експортні товари до 50% - це один з найвищих податків, що стягуються з будь-якого торгового партнера США.

Торговельні переговори між Нью-Делі та Вашингтоном провалилися після п'яти раундів переговорів через розбіжності щодо відкриття величезних сільськогосподарського та молочного секторів Індії та припинення закупівель російської нафти.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що країну несправедливо виокремлюють за закупівлю російської нафти, тоді як США та Європейський Союз продовжують купувати товари з Росії.