Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Серпневі переговори між США та Індією щодо торгівлі скасовані – Reuters
09:44 18.08.2025 |
Запланований візит американських торгових переговорників до Нью-Делі з 25 по 29 серпня скасовано, що затримує переговори щодо пропонованої торговельної угоди.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Поточний раунд переговорів щодо пропонованої двосторонньої торговельної угоди, ймовірно, буде перенесено на іншу дату, яка ще не визначена, повідомило джерело, безпосередньо обізнане з цим питанням.
Посольство США в Нью-Делі заявило, що не має додаткової інформації про переговори щодо торгівлі та мит, які веде Торговий представник США.
Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп ввів додатковий 25-відсотковий тариф на індійські товари, посилаючись на продовження Нью-Делі імпорту російської нафти, що різко загострило напруженість між двома країнами.
Новий імпортний податок, який набере чинності з 27 серпня, підвищить мита на деякі індійські експортні товари до 50% - це один з найвищих податків, що стягуються з будь-якого торгового партнера США.
Торговельні переговори між Нью-Делі та Вашингтоном провалилися після п'яти раундів переговорів через розбіжності щодо відкриття величезних сільськогосподарського та молочного секторів Індії та припинення закупівель російської нафти.
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що країну несправедливо виокремлюють за закупівлю російської нафти, тоді як США та Європейський Союз продовжують купувати товари з Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем'єр
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|SpaceX заборгувала $3 млрд податків, доки Маск боровся за ефективність уряду, — розслідування
|Telegraph: британські посадовці навчали Зеленського «говорити мовою Трампа»
|Axios: у Трампа не відкидають розміщення військ США в Україні в рамках гарантій безпеки
|У Німеччині виключили розміщення свого війська в Україні
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами