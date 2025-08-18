Фінансові новини
18.08.25
- 22:44
Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
09:39 18.08.2025 |
Президент Дональд Трамп заявив про намір запровадити нові мита на імпорт чипів та напівпровідників. За його словами, рішення буде ухвалено протягом найближчих двох тижнів, після завершення розслідування, яке передбачає обмеження імпорту товарів, що становлять загрозу національній безпеці США. Про це пише Bloomberg.
Трамп заявив, що ставка на чипи може становити 200% або навіть 300%. При цьому президент згадав про можливе звільнення від мит для компаній, які перенесуть виробництво чипів до США. Зокрема, він натякнув, що Apple може отримати таке виключення, оскільки компанія оголосила про інвестиції в американське виробництво на суму $600 млрд.
Офіційного підтвердження деталей звільнення від мит наразі немає. Раніше Трамп вже обіцяв запровадити 100% мито на напівпровідники, однак конкретні рішення досі не були ухвалені. Наразі сектори чипів і фармацевтики перебувають під розслідуванням Міністерства торгівлі США з квітня, що є необхідною умовою для запровадження мит з міркувань національної безпеки.
Розслідування має завершиться до кінця серпня, після чого нові правила можуть набути чинності. Це може спричинити значні зміни в глобальному ланцюгу постачання мікросхем і змусити компанії переглянути свої виробничі стратегії.
Очікується, що такі високі мита досить негативно вплинуть на галузь, особливо на дрібні компанії, які не зможуть покрити додаткові витрати.
