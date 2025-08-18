Авторизация

Трамп розширив 50%-ві мита на імпорт сталі та алюмінію: додав 407 товарних кодів

 

Адміністрація Дональда Трампа у п'ятницю, 15 серпня, оголосила про розширення дії 50%-х мит на імпорт сталі та алюмінію. Тепер під додаткові збори підпадуть і сотні похідних товарів. Про це пише Reuters.

Як повідомило Міністерство торгівлі США, Бюро промисловості та безпеки додало 407 нових товарних кодів до Гармонізованого тарифного розкладу.

Це означає, що продукція, яка містить сталь або алюміній, обкладатиметься митами за вже встановленими ставками. Нові тарифи набудуть чинності з 18 серпня.

Водночас у документі уточнюється: якщо товар містить інші матеріали, вони також будуть обкладені митом відповідно до країни походження.

Також президент Трамп, виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, заявив, що готує додаткові оголошення не лише щодо імпорту сталі, а й щодо напівпровідників.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

