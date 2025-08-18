Авторизация

Путін підписав указ, який дозволяє американській Exxon повернутися у проєкт «Сахалін-1»

 

Президент росії путін підписав указ, який може відкрити шлях для повернення іноземних інвесторів, зокрема американської компанії Exxon Mobil, у нафтогазовий проєкт "Сахалін-1". Про це пише Reuters.

Документ став продовженням указу від жовтня 2022 року, яким Кремль фактично націоналізував Сахалін-1.

Тоді Exxon, що володіла 30% і була оператором проєкту, залишила його, списавши $4,6 млрд. Компанія стала єдиним іноземним інвестором, який повністю вийшов з проєкту.

Новий указ путіна передбачає, що іноземні акціонери, які хочуть відновити свою частку в Сахалін-1, мають сприяти скасуванню західних санкцій проти росії, а також укладати контракти на постачання необхідного іноземного обладнання і переказувати гроші на рахунки проєкту.

Раніше російський уряд дозволив індійській ONGC Videsh та японській SODECO зберегти свої пакети акцій у Сахалін-1. Оператором проєкту було призначено роснєфть через її дочірню компанію "Сахалінморнєфтегаз-шельф".

Наразі шлях для повернення західних компаній у російську енергетику залишається невизначеним, адже це потребує масштабного пом'якшення або скасування санкцій США та ЄС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

