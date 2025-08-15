Економіка Росії - від воєнної ейфорії до загрози рецесії

Володимир Путін зустрічається з Дональдом Трампом на Алясці в момент, коли російська економіка переживає важкий період. Доходи від продажу нафти та газу скорочуються. Інші доходи зростають, але не компенсують втрат. Дефіцит уже помітно перевищує план на весь рік. Інфляція знижується, але залишається високою. Економічна динаміка в цілому, очевидно, втратила імпульс.

У перші роки війни РФ проти України високі - вищі, ніж у попередньому десятилітті - темпи зростання забезпечувалися надвисокими експортними доходами, щедрими бюджетними вливаннями (значна частина йшла в оборонний сектор) і інвестиціями бізнесу, до яких він змушений був вдаватися, аби адаптуватися до санкцій.

Потенціал цих факторів переважно вичерпано, і в 2025 році російська економіка опинилася на межі рецесії. За оцінками економістів, спад міг бути зафіксований уже за підсумками другого кварталу. Згідно з попередніми даними Росстату, цього не сталося, але й ознак стійкого зростання статистика не містить.

Економіка Росії - на межі рецесії

У другому кварталі економіка Росії зросла на 1,1% в річному вираженні після 1,4% в перші три місяці. Це помітно нижче прогнозу, який давав зазвичай консервативний Центробанк (+1,8%). Консенсус-прогноз аналітиків, що їх регулярно опитує Bloomberg, давав зростання на 1,5% до рівня минулого року.

З поправкою на сезонність, зростання, якщо порівнювати з рівнем першого кварталу, застигло приблизно на нульовій позначці. "Технічної рецесії поки що не сталося, але і явного зростання немає", - констатує економіст Дмитро Польовий.

"Економіці, можливо, насилу вдалося уникнути технічної рецесії", - вважає також економіст Capital Economics Ліам Піч. Він оцінює зростання в порівнянні з попереднім кварталом в 0,3%. Проте, зазначає економіст, "Росія явно відчуває труднощі в умовах дисбалансу, що виник через військові дії".

Технічна рецесія - це зниження реального ВВП упродовж двох кварталів поспіль у порівнянні з попередніми, з урахуванням сезонного коригування. У першому кварталі в порівнянні з четвертим кварталом 2024 року ВВП скоротився приблизно на 0,5%.

Такі оцінки, однак, багато в чому умовні. Методики вирахування сезонного фактору можуть давати похибку: одні економісти бачать ледь помітне зростання, інші - настільки ж незначне зниження.

Наприклад, за розрахунками аналітиків Telegram-каналу MMI, створеного радником голови російського Центробанку Кирилом Тремасовим, технічна рецесія, можливо, відбулася. Однак вони зауважують, що на початку року спад був практично неминучий: занадто високий результат був зафіксований в останні три місяці 2024 року, коли багато підприємств поспішали виконати річні плани.

Подальші перспективи російської економіки

Подальші перспективи російської економіки невизначені. Центробанк очікує зростання ВВП в межах 1-2%. Ця оцінка міститься в середньостроковому прогнозі, що його опублікували за підсумками останнього засідання ради директорів - на ньому регулятор знизив ключову ставку до 18% з 20%.

Пом'якшення грошово-кредитної політики дає певний ефект. Починаючи від липня, російська економіка демонструє ознаки пожвавлення, кажуть аналітики Альфа-банку. Вони, зокрема, вказують на те, що на тлі зниження ставок за кредитами продажі нових автомобілів у липні зросли на 33% у порівнянні з попереднім місяцем, купівля-продаж житла в Москві - на 17%. Їхній прогноз на кінець року - зростання на рівні 1%, що відповідає нижній межі прогнозу Центробанку.

Міжнародні аналітики очікують приблизно такої ж динаміки. Так, Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму свіжому прогнозі очікує збільшення російського ВВП на 0,9% у 2025 році та на 1% у 2026-му. Липневий звіт компанії Consensus Economics, яка регулярно опитує понад одну тисячу аналітиків з різних країн, передбачає зростання на 1,4% цього року і на 1,3% наступного.

Але є й більш похмурі прогнози. Експерти близького до російського уряду Центру макроекономічного аналізу та прогнозування вважають, що навіть подальше зниження ключової ставки не зупинить процеси, що вже почалися: у 2026 році російська економіка може скоротитися.

Підсумки економічного зростання Росії в роки війни

Навіть при збереженні зростання в 1-2% у найближчі роки це буде помітним уповільненням у порівнянні з воєнними роками. У 2023 і 2024 роках російська економіка зростала приблизно на 4% на рік - таких темпів не було давно. Після кризи 2008 року середньорічне зростання становило лише 1,2%. До таких темпів країна повернеться лише за оптимістичного сценарію.

Короткий сплеск економічної активності дав російській владі привід заявляти, що країна розвивається в правильному напрямку і що війна та санкції цьому не заважають. Але чи стала Росія насправді багатшою?

Новий рейтинг країн за номінальним ВВП на душу населення, складений МВФ, свідчить, що реальна картина не надто райдужна. Результат Росії - 14,3 тисячі доларів на душу населення - близький до середньосвітового і майже не змінився за останні десять років.

Для порівняння: у Німеччини цей показник становить 55,9 тисячі доларів. Більше того, Росію в рейтингу МВФ уперше обійшла країна, яка раніше входила до СРСР - Казахстан. Його результат - 14,8 тисячі доларів на душу населення на рік.