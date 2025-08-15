Один із найбільших на півдні Росії НПЗ припинив приймання нафти після удару дронів

Волгоградський нафтопереробний завод Лукойлу, один із найбільших на півдні Росії, зупинив приймання нафти. Про це з посиланням на обізнане із ситуацією джерело повідомив Bloomberg.

Падіння уламків унаслідок атаки БпЛА у четвер призвело до розливу нафтопродуктів і загоряння на об'єкті. За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі пішло близько 19 годин.

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який уже кілька разів зазнавав атак дронів, - найбільший виробник паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Його проєктна потужність - близько 300 000 барелів сирої нафти на добу.

На Волгоградському НПЗ щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% від усього російського перероблювання. Завод виробляє дизель, бензин і авіапальне, які критично важливі для логістики Збройних сил Росії.