Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Один із найбільших на півдні Росії НПЗ припинив приймання нафти після удару дронів
23:00 15.08.2025 |
Волгоградський нафтопереробний завод Лукойлу, один із найбільших на півдні Росії, зупинив приймання нафти. Про це з посиланням на обізнане із ситуацією джерело повідомив Bloomberg.
Падіння уламків унаслідок атаки БпЛА у четвер призвело до розливу нафтопродуктів і загоряння на об'єкті. За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі пішло близько 19 годин.
НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який уже кілька разів зазнавав атак дронів, - найбільший виробник паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Його проєктна потужність - близько 300 000 барелів сирої нафти на добу.
На Волгоградському НПЗ щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% від усього російського перероблювання. Завод виробляє дизель, бензин і авіапальне, які критично важливі для логістики Збройних сил Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
|Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Один із найбільших на півдні Росії НПЗ припинив приймання нафти після удару дронів
|Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч
|Норвегія виділяє Україні $100 мільйонів на імпорт природного газу
|Санкції завадили Росії побудувати два криголами
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|У росії вибухнув пороховий завод «Еластік», є загиблі
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
Бізнес
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа