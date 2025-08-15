Фінансові новини
15.08.25
20:31
RSS
мапа сайту
Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч
18:09 15.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп провів у п'ятницю телефонну розмову з Олександром Лукашенком, повідомляє білоруська служба новин "Белта".
Цю ж інформацію розповсюджує анонімний телеграм-канал "Пул Первого", близький до пресслужби Лукашенка.
"Лідери двох країн обговорили питання двосторонньої домовленості, регіональну тематику та ситуацію в гарячих точках, включаючи Україну. Досягнута домовленість продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа з сім'єю до Мінська, і це запрошення було прийнято", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Пул Первого".
Трамп повідомив у Truth Social, що обговорив з Лукашенком звільнення ув'язнених та переговори на Алясці з Путіним. Він висловив сподівання на зустріч з Лукашенком у майбутньому.
"У мене була чудова розмова с дуже шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів. Наша розмова була дуже хорошою. Ми обговорили багато тем, включаючи візит президента Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", - написав президент США.
Як повідомлялося, Трамп зараз перебуває на борту літака Air Force One, на якому прямує на зустріч з Володимиром Путіним, заплановану в Анкориджі на Алясці.
ТЕГИ
