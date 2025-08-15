Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 20:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Санкції завадили Росії побудувати два криголами
17:08 15.08.2025 |
"Росморпорт" розірвав контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох інноваційних криголамів загальною вартістю 18,5 млрд рублів.
Про це пише російське видання "Ведомости".
Угода, укладена у 2021 році і передбачала будівництво 95-метрових криголамів потужністю 12-14 МВт класу Icebreaker7.
Йдеться про судна, здатні пересуватися крізь кригу товщиною до 1,5 метра і працювати як на дизельному паливі, так і на скрапленому природному газі. Такі судна в Росії раніше не будували, говориться у повідомленні.
"Кригалами призначалися для цілорічної експлуатації у Балтійському, Білому та Баренцевому морях, а також в Північному Льодовитому океані в літньо-осінній період", - говориться у повідомленні.
Передати замовнику їх планували ще в 2024 році, потім термін перенесли на 2026-й, але будівництво фактично не велося через санкції.
Спочатку передбачалося, що судна збудують за субпідрядом на турецькій верфі Kuzey Star Shipyard, однак домовленості були зірвані після вторгнення Росії в Україну.
Незважаючи на те, що робити не велися, "Росморпорт" виплатив ССЗ аванс у 9,27 млрд рублів. Тепер завод зобов'язали повернути ці кошти протягом п'яти робочих днів після розторгнення контракту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
|Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч
|Норвегія виділяє Україні $100 мільйонів на імпорт природного газу
|Санкції завадили Росії побудувати два криголами
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|У росії вибухнув пороховий завод «Еластік», є загиблі
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
Бізнес
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google