У росії вибухнув пороховий завод «Еластік», є загиблі

 

У Рязанській області країни-агресора на пороховому заводі "Еластік" стався потужний вибух. Відповідні відео вже опубліковані в соціальних мережах.

Повідомляється, що вибух стався о 10 годині ранку за місцевим часом, при цьому він повністю зруйнував приміщення цеху. За попередніми даними від російського пабліка MASH, під завалами може бути не менше 20 людей. Відомо про п'ятьох загиблих і до 74 постраждалих.

Попередня версія інциденту - детонація боєприпасу під час робіт, що свідчить про порушення техніки безпеки. Важливо зазначити, що у жовтні 2021 року на цьому ж підприємстві стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки "Разряд". Тоді загинули 17 осіб. Сам завод розташований у Шиловському районі Рязанської області.

Нагадаємо, що 14 серпня Сили оборони України уразили в російському порту судно з комплектуючими до "Шахедів".
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

