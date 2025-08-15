The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства

У липні видання Bloomberg писало, що сім'я президента США заробила $620 млн на участі у криптовалютних проєктах або інвестуванні в них. Але The New Yorker провело власне розслідування на основі офіційних фінансових документів. Журналісти вважають, що цифра їх колег занадто занижена. Згідно з підрахунками The New Yorker, загалом сім'я Дональда Трампа під час його другого президентства заробила на криптопроєктах близько $2,37 млрд.

Зокрема, платформа World Liberty Financial принесла понад $400 млн, із яких особисто Трамп задекларував $57,35 млн від продажу токенів і володіння 15,75 млрд токенів WLFI.

$243 млн надійшло угод влади ОАЕ з платформою World Liberty Financial і стейблкоїном USD1. Ще $13 млн вдалось заробити на угодах, пов'язаних з майнінговим підприємством American Bitcoin та - $1,3 млрд від частки Трампа в компанії Trump Media & Technology Group.

Мемкоїн TRUMP, що з'явився 17 січня 2025 року, дозволив заробити $320 млн. Токен MELANIA додав ще $65 млн.