Економіка Китаю різко сповільнила зростання у липні

 

У липні промвиробництво та роздрібні продажі у Китаї зростали найповільніше за останні місяці.

Про це пише FT.

За даними Національного бюро статистики Китаю, у липні промислове виробництво зросло на 5,7% у річному вимірі - найповільніше з листопада.

Зазначається, що роздрібні продажі збільшилися на 3,7% проти 4,8% у червні.

Економічне уповільнення пов'язане зі спадом на ринку нерухомості, торговими суперечками зі США та ризиком дефляції. Ціни на нове житло у 70 найбільших містах країни знизилися в середньому на 0,3%. Споживчі ціни залишилися на рівні минулого року, а ціни виробників впали на 3,6%.

Інвестиції в основний капітал за січень-липень зросли на 1,6% у річному вимірі, що нижче очікувань і помітно менше за 2,8% у червні. Економісти вказують на слабке зростання доходів, низькі споживчі настрої та скорочення кредитування.

Попри це, уряд Китаю зберігає прогноз зростання ВВП на рівні близько 5% у 2025 році. Окремі галузі, зокрема автомобілебудування, залізничний транспорт, суднобудування та авіакосмічна промисловість, продовжують демонструвати швидке зростання.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

