Один із найбільших суднобудівних заводів Росії скоротить 70% штату через брак замовлень
13:42 15.08.2025
Державна російська "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) скоротить близько 70% персоналу Хабаровського суднобудівного заводу.
Відповідний наказ гендиректор підриємства Михайло Боровський підписав 10 липня, а завершити звільнення планують до 31 жовтня, повідомляє The Moscow Times.
За даними звітності, середня чисельність працівників Хабаровського суднобудівного заводу становила 505 осіб у 2023році, вже у 2024 році вона зменшилась до 293. Після запланованих на цей рік скорочень на підприємстві може лишитися орієнтовно 90 людей.
Завод, заснований у 1953 році та спеціалізується на серійній побудові морських тральників і кораблів протичовнової оборони, а також виконував цивільні замовлення.
У 2023 році суднобудівний завод передав замовнику Mag-Sea два краболови "Омолон" і "Кедон". Відтоді значних контрактів не отримував. У 2024-2025 роках побудував лише корабель-земснаряд "Амурський-203" як субпідрядник. При цьому отримати військові замовлення (зокрема на відновлення випуску десантних катерів на повітряній подушці) не вдалося.
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
|«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
