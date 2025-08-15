Авторизация

Один із найбільших суднобудівних заводів Росії скоротить 70% штату через брак замовлень

 

Державна російська "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) скоротить близько 70% персоналу Хабаровського суднобудівного заводу.

Відповідний наказ гендиректор підриємства Михайло Боровський підписав 10 липня, а завершити звільнення планують до 31 жовтня, повідомляє The Moscow Times.

За даними звітності, середня чисельність працівників Хабаровського суднобудівного заводу становила 505 осіб у 2023році, вже у 2024 році вона зменшилась до 293. Після запланованих на цей рік скорочень на підприємстві може лишитися орієнтовно 90 людей.

Завод, заснований у 1953 році та спеціалізується на серійній побудові морських тральників і кораблів протичовнової оборони, а також виконував цивільні замовлення.

У 2023 році суднобудівний завод передав замовнику Mag-Sea два краболови "Омолон" і "Кедон". Відтоді значних контрактів не отримував. У 2024-2025 роках побудував лише корабель-земснаряд "Амурський-203" як субпідрядник. При цьому отримати військові замовлення (зокрема на відновлення випуску десантних катерів на повітряній подушці) не вдалося.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

