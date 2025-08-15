Фінансові новини
Головна алюмінієва компанія Росії «під тиском жорстких умов» стала збитковою
13:37 15.08.2025 |
Компанія "Русал", найбільший російський виробник алюмінію, опублікувала фінансові результати за перше півріччя 2025 року. У її звітності повідомляється про збиток у розмірі $87 млн проти прибутку в розмірі $565 млн за аналогічний період попереднього року.
Водночас скоректований збиток, очищений від впливу інвестицій у Норильський нікель, коливань справедливої вартості фінансових інструментів та знецінення активів, становив $194 млн проти скоректованого прибутку в $446 млн роком раніше.
Негативний фінансовий результат компанії Олега Дерипаски був зафіксований попри те, що дохід Русалу зріс на 32% до $7,52 млрд завдяки збільшенню обсягів продажу первинного алюмінію та сплавів.
"Показники компанії опинилися під тиском жорстких умов кредитування на внутрішньому ринку та значного зміцнення рубля. Водночас невелике зростання попиту на алюміній на світовому ринку і загалом позитивна динаміка цін дозволила дещо компенсувати ці фактори. Негативна динаміка стала результатом зростання у 2,4 раза процентних витрат, зміцнення рубля майже на 23% і пов'язаного з цим збільшення витрат із податку на прибуток", - йдеться в документах.
