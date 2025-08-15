Фінансові новини
- 15.08.25
- 13:10
RSS
мапа сайту
Швейцарія планує скасувати заборону на нові атомні електростанції
12:14 15.08.2025 |
Уряд Швейцарії представив законопроєкт, що передбачає скасування заборони на будівництво нових атомних електростанцій, скасовуючи політику, ухвалену 2018 року для поетапної відмови від цієї технології.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
План, який є контрпропозицією до популярної ініціативи "Зупинити вимкнення", дасть змогу компаніям подавати заявки на отримання ліцензій на будівництво реакторів, якщо це буде затверджено парламентом і підтримано на можливому референдумі.
Популярна ініціатива, своєю чергою, хоче закріпити зміни на рівні Конституції, що буде значно складніше, ніж зміна законодавства.
Скасування заборони стане великим кроком в енергетичній політиці Швейцарії. Прихильники атомної енергетики стверджують, що вона необхідна разом з поновлюваними джерелами енергії для задоволення зростаючого попиту на електроенергію, зниження викидів і стабілізації енергосистеми.
Критики ж відзначають високі витрати, проблеми з утилізацією відходів і потенційну опозицію з боку громадськості. Німеччина вийшла з атомної енергетики 2023 року.
Уряд закликає виборців відкинути ініціативу "Зупинити вимкнення", зазначаючи, що зміна законодавства є швидшим варіантом і дає змогу уникнути невизначеності, пов'язаної з внесенням змін до Конституції.
Законотворці мають час до серпня 2026 року для ухвалення рішення щодо обох пропозицій. Якщо ініціативу не буде відкликано, остаточне рішення ухвалюватимуть на плебісциті.
