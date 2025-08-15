Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія планує скасувати заборону на нові атомні електростанції

 

Уряд Швейцарії представив законопроєкт, що передбачає скасування заборони на будівництво нових атомних електростанцій, скасовуючи політику, ухвалену 2018 року для поетапної відмови від цієї технології.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

План, який є контрпропозицією до популярної ініціативи "Зупинити вимкнення", дасть змогу компаніям подавати заявки на отримання ліцензій на будівництво реакторів, якщо це буде затверджено парламентом і підтримано на можливому референдумі.

Популярна ініціатива, своєю чергою, хоче закріпити зміни на рівні Конституції, що буде значно складніше, ніж зміна законодавства.

Скасування заборони стане великим кроком в енергетичній політиці Швейцарії. Прихильники атомної енергетики стверджують, що вона необхідна разом з поновлюваними джерелами енергії для задоволення зростаючого попиту на електроенергію, зниження викидів і стабілізації енергосистеми.

Критики ж відзначають високі витрати, проблеми з утилізацією відходів і потенційну опозицію з боку громадськості. Німеччина вийшла з атомної енергетики 2023 року.

Уряд закликає виборців відкинути ініціативу "Зупинити вимкнення", зазначаючи, що зміна законодавства є швидшим варіантом і дає змогу уникнути невизначеності, пов'язаної з внесенням змін до Конституції.

Законотворці мають час до серпня 2026 року для ухвалення рішення щодо обох пропозицій. Якщо ініціативу не буде відкликано, остаточне рішення ухвалюватимуть на плебісциті.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес