Меланія Трамп погрожує подати позов на сина Байдена більш як на $1 мільярд
11:53 15.08.2025
Перша леді США погрожує подати до суду на Гантера Байдена, сина експрезидента, позов на понад 1 мільярд доларів після його заяви, ніби її Дональдом Трампом познайомив сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн.
Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
Зазначається, що адвокати, які діють від імені першої леді, яка вийшла заміж за президента США Дональда Трампа у 2005 році, назвали це твердження «хибним, зневажливим, наклепницьким та провокаційним».
Лист від адвокатів першої леді, адресований адвокату Байдена, вимагає від нього спростувати заяву та вибачитися, інакше йому загрожує судовий позов на «понад 1 мільярд доларів відшкодування збитків».
У ньому йдеться, що перша леді зазнала «великої фінансової та репутаційної шкоди» через заявлене ним твердження.
Повідомляється, що Гантер Байден, син колишнього президента США Джо Байдена, зробив ці коментарі під час розгорнутого інтерв'ю з режисером Ендрю Каллаганом на початку цього місяця.
Відзначається, що в інтерв'ю він різко розкритикував колишні зв'язки діючого президента з Епштейном, заявивши, що неопубліковані документи, які стосуються злочинця, «звинувачують» Трампа. Байден також додав, що «Епштейн познайомив Меланію з Трампом ...».
Трамп був другом Епштейна, але заявив, що вони посварилися на початку 2000-х років, оскільки фінансист переманив працівників, які працювали у спа-центрі гольф-клубу Трампа у Флориді, повідомляє BBC.
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
|«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
