Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
10:44 15.08.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа може інвестувати в Intel, придбавши частку компанії. За даними Bloomberg, переговори вже ведуться, але розмір і вартість потенційної угоди поки не розголошуються.
Головна мета - збільшити виробничі потужності Intel на території США та зміцнити позиції країни у сфері напівпровідників. Джерела підкреслюють, що ситуація ще не остаточна й може змінитися.
Intel оголосила про плани збудувати завод із виробництва чипів в Огайо ще у 2022 році, коли компанією керував Пет Гелсінгер. Проте реалізація проєкту зіткнулася з затримками, і нещодавно керівництво повідомило, що зменшить темпи будівництва, відмовиться від кількох міжнародних планів та скоротить штат працівників.
Потенційна участь держави у капіталі Intel відображає зміну ставлення Трампа до компанії. Лише кілька днів тому президент закликав до відставки керівництва через підозри у зв'язках з Китаєм. Однак після зустрічі з нинішнім CEO Ліп-Бу Танем його риторика змінилася на більш прихильну.
У заяві для Bloomberg представник Intel наголосив, що компанія "глибоко віддана підтримці зусиль президента Трампа для зміцнення лідерства США у технологіях і виробництві" та розраховує продовжити співпрацю, але відмовився коментувати неперевірену інформацію.
Нагадаємо, нещодавно колишній гендиректор Intel Крейг Барретт закликав інвестувати $40 млрд у компанію для порятунку виробництва чипів у США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
|«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Швейцарія планує скасувати заборону на нові атомні електростанції
|Меланія Трамп погрожує подати позов на сина Байдена більш як на $1 мільярд
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|На Алясці перед самітом Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг
|Інвестори не вірять в успіх зустрічі Трампа з Путіним: зростання українських євробондів зупинилося, – Reuters
|Канада вперше за 30 років імпортувала більше автомобілів із Мексики, ніж зі США
|США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex
Бізнес
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень