Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Алясці перед самітом Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг

На Алясці перед самітом Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг

 

В американському місті Анкоридж на Алясці напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Владіміра Путіна відбувся проукраїнський мітинг.

Про це йдеться на сторінці організаторів акції Stund Up Alsaka, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, близько тисячі людей з українськими прапорами та проукраїнськими банерами зібрались для того, щоб виступити на підтримку України та проти приїзду глави Кремля Владіміра Путіна до США.

На Алясці перед самітом Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг

 

Люди тримали банери з написами "Путін, забирайся додому та до пекла", "Вільна Україна", "Україна та Аляска більше не стануть Росією", "Забирайся з України" та із закликами повернути з Росії викрадених українських дітей.

Президент США Дональд Трамп передбачає, що його зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним має 25% шансів на провал.

Також Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля прибуває на саміт на Аляску з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес