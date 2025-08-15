Фінансові новини
На Алясці перед самітом Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг
10:19 15.08.2025 |
В американському місті Анкоридж на Алясці напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Владіміра Путіна відбувся проукраїнський мітинг.
Про це йдеться на сторінці організаторів акції Stund Up Alsaka, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, близько тисячі людей з українськими прапорами та проукраїнськими банерами зібрались для того, щоб виступити на підтримку України та проти приїзду глави Кремля Владіміра Путіна до США.
Люди тримали банери з написами "Путін, забирайся додому та до пекла", "Вільна Україна", "Україна та Аляска більше не стануть Росією", "Забирайся з України" та із закликами повернути з Росії викрадених українських дітей.
Президент США Дональд Трамп передбачає, що його зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним має 25% шансів на провал.
Також Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля прибуває на саміт на Аляску з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.
