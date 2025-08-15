Канада вперше за 30 років імпортувала більше автомобілів із Мексики, ніж зі США

За даними Статистичного управління Канади, у червні канадські імпортери завезли з Мексики легкових автомобілів на 1,08 млрд канадських доларів ($784 млн), тоді як зі США - на 950 млн. Уперше з початку 1990-х років мексиканський автомобільний сектор перевершив американський за цим показником.

Як повідомляє Bloomberg, перелом у торговельному балансі став наслідком 25-відсоткових мит на закордонні автомобілі, введених адміністрацією Дональда Трампа. Багаторічна схема вільного переміщення автомобілів і компонентів між США, Канадою та Мексикою була порушена. Для автомобілів, що постачаються за угодою USMCA, мито стягується тільки з частки, виробленої за межами США, але ця поступка мало допомогла згладити конфлікт.

У відповідь Канада ввела симетричні мита на автомобілі збірки США, водночас зберігши пільги для компаній, які продовжують інвестувати та випускати продукцію в країні.

Зрушення в структурі імпорту може стати маркером того, як митна політика США змінить автомобільну галузь, оскільки Канада - найбільший покупець американських легкових автомобілів і пікапів. За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році США мали позитивне сальдо в торгівлі автомобілями з Канадою, включно із сектором автозапчастин. Американський експорт готових автомобілів до Канади перевищив експорт до Німеччини, Мексики та Китаю разом узяті.

Традиційно такі автомобільні виробники, як General Motors і Ford, постачали Канаду машинами американської збірки. Зараз Ford не випускає нічого на своєму єдиному канадському заводі в Онтаріо, але обіцяє запустити там виробництво пікапів F-Series Super Duty наступного року.

Утім, лідерство Мексики може виявитися недовгим: у лютому і березні канадський імпорт автомобілів зі США був незвично високим - у середньому по 2,5 млрд канадських доларів на місяць, адже автовиробники поспішали відправити машини до введення мит. Для порівняння, минулого року середньомісячний показник ледь перевищував 1,8 млрд.

Великі автовиробники здебільшого утрималися від масштабного підвищення цін, щоб компенсувати зростання витрат, спричинене митами. Натомість вони перенесли частину виробництва до США або змінили ланцюжки постачань, щоб продавати автомобілі, вироблені в Америці, американським покупцям.