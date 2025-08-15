Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада вперше за 30 років імпортувала більше автомобілів із Мексики, ніж зі США

 

За даними Статистичного управління Канади, у червні канадські імпортери завезли з Мексики легкових автомобілів на 1,08 млрд канадських доларів ($784 млн), тоді як зі США - на 950 млн. Уперше з початку 1990-х років мексиканський автомобільний сектор перевершив американський за цим показником.

Як повідомляє Bloomberg, перелом у торговельному балансі став наслідком 25-відсоткових мит на закордонні автомобілі, введених адміністрацією Дональда Трампа. Багаторічна схема вільного переміщення автомобілів і компонентів між США, Канадою та Мексикою була порушена. Для автомобілів, що постачаються за угодою USMCA, мито стягується тільки з частки, виробленої за межами США, але ця поступка мало допомогла згладити конфлікт.

У відповідь Канада ввела симетричні мита на автомобілі збірки США, водночас зберігши пільги для компаній, які продовжують інвестувати та випускати продукцію в країні.

Зрушення в структурі імпорту може стати маркером того, як митна політика США змінить автомобільну галузь, оскільки Канада - найбільший покупець американських легкових автомобілів і пікапів. За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році США мали позитивне сальдо в торгівлі автомобілями з Канадою, включно із сектором автозапчастин. Американський експорт готових автомобілів до Канади перевищив експорт до Німеччини, Мексики та Китаю разом узяті.

Традиційно такі автомобільні виробники, як General Motors і Ford, постачали Канаду машинами американської збірки. Зараз Ford не випускає нічого на своєму єдиному канадському заводі в Онтаріо, але обіцяє запустити там виробництво пікапів F-Series Super Duty наступного року.

Утім, лідерство Мексики може виявитися недовгим: у лютому і березні канадський імпорт автомобілів зі США був незвично високим - у середньому по 2,5 млрд канадських доларів на місяць, адже автовиробники поспішали відправити машини до введення мит. Для порівняння, минулого року середньомісячний показник ледь перевищував 1,8 млрд.

Великі автовиробники здебільшого утрималися від масштабного підвищення цін, щоб компенсувати зростання витрат, спричинене митами. Натомість вони перенесли частину виробництва до США або змінили ланцюжки постачань, щоб продавати автомобілі, вироблені в Америці, американським покупцям.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес