Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Три країни НАТО збільшать присутність у Чорному морі через загрозу Росії

 

Міністр оборони Румунії Іонут Мостеану заявив, що його країна, а також Болгарія і Туреччина мають розширити спільну оперативну групу з розмінування Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, до складу місії планують додати патрульні сили для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційної атаки РФ.

"У найближчі роки цей проєкт доведеться розширити до проєкту патрулювання. Ми обговоримо це в найближчому майбутньому з нашими союзниками", - заявив Мостеану.

Він також додав, що найближчими роками Чорне море залишиться полем битви для Росії. Тому країни повинні протистояти, захищаючи свої інтереси.

"Ми повинні протистояти (Росії) і захищати наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю і свободу судноплавства. Це наші цілі, і вони будуть захищені", - сказав міністр.

Також румунський чиновник нагадав про "майже щоденні" спроби глушити сигнали GPS у Чорному морі, до чого, ймовірно, причетна Росія.

Зазначимо, що Чорне море є важливим театром військових дій з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться, зокрема, про морські міни, які загрожували постачанню зерна і нафти, унаслідок чого постраждало кілька комерційних суден. Так, 2024 року Румунія, Болгарія і Туреччина сформували спільну групу для розмінування.

Крім вищесказаного, Мостеану в інтерв'ю Reuters прокоментував майбутній саміт між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Він висловив сподівання, що зустріч призведе до припинення вогню.

"Усі чекають припинення вогню, а потім укладення справедливого і міцного миру з гарантіями безпеки", - резюмував він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес