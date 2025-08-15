Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Три країни НАТО збільшать присутність у Чорному морі через загрозу Росії
09:01 15.08.2025 |
Міністр оборони Румунії Іонут Мостеану заявив, що його країна, а також Болгарія і Туреччина мають розширити спільну оперативну групу з розмінування Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, до складу місії планують додати патрульні сили для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційної атаки РФ.
"У найближчі роки цей проєкт доведеться розширити до проєкту патрулювання. Ми обговоримо це в найближчому майбутньому з нашими союзниками", - заявив Мостеану.
Він також додав, що найближчими роками Чорне море залишиться полем битви для Росії. Тому країни повинні протистояти, захищаючи свої інтереси.
"Ми повинні протистояти (Росії) і захищати наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю і свободу судноплавства. Це наші цілі, і вони будуть захищені", - сказав міністр.
Також румунський чиновник нагадав про "майже щоденні" спроби глушити сигнали GPS у Чорному морі, до чого, ймовірно, причетна Росія.
Зазначимо, що Чорне море є важливим театром військових дій з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться, зокрема, про морські міни, які загрожували постачанню зерна і нафти, унаслідок чого постраждало кілька комерційних суден. Так, 2024 року Румунія, Болгарія і Туреччина сформували спільну групу для розмінування.
Крім вищесказаного, Мостеану в інтерв'ю Reuters прокоментував майбутній саміт між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Він висловив сподівання, що зустріч призведе до припинення вогню.
"Усі чекають припинення вогню, а потім укладення справедливого і міцного миру з гарантіями безпеки", - резюмував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
|«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Швейцарія планує скасувати заборону на нові атомні електростанції
|Меланія Трамп погрожує подати позов на сина Байдена більш як на $1 мільярд
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|На Алясці перед самітом Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг
|Інвестори не вірять в успіх зустрічі Трампа з Путіним: зростання українських євробондів зупинилося, – Reuters
|Канада вперше за 30 років імпортувала більше автомобілів із Мексики, ніж зі США
|США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex
Бізнес
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень