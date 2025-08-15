ФРН, Бельгія й Нідерланди планують перезапустити «Залізний Рейн» через російську загрозу

Німеччина, Бельгія та Нідерланди ведуть переговори про відновлення стратегічної залізничної лінії "Залізний Рейн" між бельгійським портом Антверпен та німецьким Рурським регіоном через російську загрозу.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

"Бельгія, Нідерланди та Німеччина ведуть переговори щодо відновлення залізничної лінії "Залізний Рейн", що бере свій початок у XIX столітті, з метою підвищення військової мобільності у відповідь на зростання загрози з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гілка залізниці завдовжки 160 км веде з Антверпена до станції у німецькій федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія, перетинаючи територію нідерландської провінції Лімбург. З 1991 року рух підтримується не на всій протяжності магістралі.

"Військовий аспект знову вивів "Залізний Рейн" на передній план", - зазначив експерт із залізничного транспорту Герман Велтер.

На його думку, саме цей фактор може відіграти ключову роль у багаторічних дискусіях щодо відновлення лінії.

"Залізний Рейн", який раніше з'єднував порт Антверпен у Бельгії з промисловим Руром у Німеччині, був ключовим для союзників під час і після Другої світової війни. Але протягом десятиліть він майже не використовувався, деякі його ділянки повністю занедбані з 1991 року.

У бельгійському Мінтрансі назвали проєкт політичним. У Нідерландах побоюються, що перезапуск транспортного коридору може створити переваги для бельгійського Антверпена перед нідерландським Роттердамом. Однак така позиція країни може змінитись завдяки отриманню додаткового фінансування за рахунок ЄС: у проєкті наступного довгострокового бюджету об'єднання з 2027 року передбачено виділення €17 млрд на військову мобільність.