Більшість американців не довіряють Трампу в питанні війни РФ проти України

Більшість громадян Сполучених Штатів не довіряють президентові Дональду Трампу в його підходах до війни, розв'язаної Росією проти України.

Про це свідчать дані опитуванні Pew Research Center, оприлюднені напередодні зустрічі Трампа та Путіна, передає Укрінформ.

Зокрема, 59% респондентів заявили, що вони «не дуже впевнені» або «зовсім не впевнені» в тому, що Трамп може ухвалити «мудрі рішення» стосовно російської війни проти України.

Третина опитаних (33%) вважають, що президент США більше прихильний до Росії, 6% - до України. 28% учасників дослідження гадають, що Трамп тримає правильний баланс. Водночас 32% американців не мають відповіді на це питання.

Опитування провадилося 4-10 серпня серед 3554 дорослих жителів США.