15.08.25
13:10
- RSS
- мапа сайту
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Більшість американців не довіряють Трампу в питанні війни РФ проти України
08:54 15.08.2025 |
Більшість громадян Сполучених Штатів не довіряють президентові Дональду Трампу в його підходах до війни, розв'язаної Росією проти України.
Про це свідчать дані опитуванні Pew Research Center, оприлюднені напередодні зустрічі Трампа та Путіна, передає Укрінформ.
Зокрема, 59% респондентів заявили, що вони «не дуже впевнені» або «зовсім не впевнені» в тому, що Трамп може ухвалити «мудрі рішення» стосовно російської війни проти України.
Третина опитаних (33%) вважають, що президент США більше прихильний до Росії, 6% - до України. 28% учасників дослідження гадають, що Трамп тримає правильний баланс. Водночас 32% американців не мають відповіді на це питання.
Опитування провадилося 4-10 серпня серед 3554 дорослих жителів США.
|
|
