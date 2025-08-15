Reuters: Зростання знижок на російську нафту відновили інтерес до неї індійських НПЗ

Державні нафтопереробні компанії Індії відновили інтерес до закупівлі російської нафти Urals після того, як знижки на неї помітно зросли. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про такі індійські НПЗ, як Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery. Разом вони забезпечують понад 60% нафтопереробних потужностей країни.

У липні компанії призупинили закупівлі російської нафти через скорочення знижок та заяви президента США Дональда Трампа щодо санкцій. Зменшення постачання з РФ державні НПЗ компенсували закупівлями з Бразилії, країн Західної Африки та США. Але зараз ситуація змінилася.

За даними трейдерів, у жовтні знижки на нафту російської марки Urals, доставлену в Індію, зросли до близько $2,70 за барель проти $1-1,50 наприкінці липня. Це робить постачання дешевшими, ніж місяць тому.

Індійська Bharat Petroleum заявила, що готова й надалі забезпечувати до 35% потреб у нафті завдяки російським постачанням за умови відсутності нових санкцій.

Нині понад третину загального імпорту нафти Індією становить російська сировина. Приватні компанії, як-от Reliance Industries та Nayara Energy, мають довгострокові контракти на її постачання.