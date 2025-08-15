Фінансові новини
Трамп обіцяє нові санкції проти РФ, якщо на Алясці «не вирішать проблему»
23:38 14.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп введе нові санкції проти Росії, якщо під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня не буде домовленостей щодо закінчення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа перед пресою, цитати з якого наводить CNN.
Трампа запитали, чи накладете він на Росію ще більше санкцій, якщо Путін проявить неповагу.
"Звичайно, якщо проблема не буде вирішена. Подивіться, ми не втратили жодного солдата, ми нікого не втратили. Але це була війна, якби я не втрутився, це могла б бути Третя світова війна, я вам кажу. Байден не мав найменшого уявлення про те, що відбувається", - відповів президент США.
Він додав, що ситуація в Україні ставала дуже поганою і він, "як мінімум, значно заспокоїв ситуацію".
"Думаю, ви зі мною погодитеся. Значно заспокоїв. Але вони як і раніше втрачають тисячі солдатів на тиждень, і ми повинні вирішити цю проблему", - зазначив Трамп.
