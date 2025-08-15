Авторизация

Трамп не виключає, що Росія може отримати доступ до розробки копалин у США

 

Президент США не заперечив, але водночас і не підтвердив, що планує запропонувати Росії доступ до розробки рідкісноземельних копалин у США як стимул для припинення війни.

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Дональд Трамп фактично ухилився від відповіді на це питання, передає власний кореспондент Укрінформу.

На запитання, чи готовий він запропонувати Путіну доступ до рідкісних корисних копалин, щоб заохотити його припинити війну, президент США сказав: «Побачимо, що станеться з нашою зустріччю».

Він додав, що ця «велика зустріч» є «дуже важливою для Росії, і вона буде дуже важливою для нас». А головна мета, за його словами - врятувати багато життів.

Коли Трампа знову спитали, чи планує він надати РФ доступ до рідкісноземельних копалин, він сказав: «Ми плануємо. У нас є чудові рідкісні землі. Ми зробили це як плату за всі гроші, які ми так безглуздо витратили в Україні».

Не було зрозуміло, що саме мав на увазі американський президент, оскільки він знову почав озвучувати свої тези про те, що «Сполучені Штати витратили набагато більше грошей на захист України, ніж Європа».

Водночас Трамп назвав тему рідкісноземельних елементів «не дуже важливим» питанням. Головне, за його словами, те, що він намагається «врятувати життя людей».
Ключові теги: США, Росія
 

