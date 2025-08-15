Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко – ЗМІ

Якщо зустріч з Володимиром Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко, припустив президент США Дональд Трамп.

"Якщо це погана зустріч, вона закінчиться дуже швидко", - сказав він на брифінгу.

Разом з тим, на його думку, якщо зустріч буде хорошою, то сторони досягнуть миру "найближчим часом".

Трамп також заявив, що якби він не був президентом, то Путін "захопив би всю Україну".

"Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну, але я є президентом, і він не буде зі мною бавитися", - сказав Трамп.

Також він вважає, що ситуація (повномасштабне вторгнення - ІФ-У) яка виникла, ніколи не повинна була виникнути.