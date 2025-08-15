Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 03:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко – ЗМІ
23:30 14.08.2025 |
Якщо зустріч з Володимиром Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко, припустив президент США Дональд Трамп.
"Якщо це погана зустріч, вона закінчиться дуже швидко", - сказав він на брифінгу.
Разом з тим, на його думку, якщо зустріч буде хорошою, то сторони досягнуть миру "найближчим часом".
Трамп також заявив, що якби він не був президентом, то Путін "захопив би всю Україну".
"Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну, але я є президентом, і він не буде зі мною бавитися", - сказав Трамп.
Також він вважає, що ситуація (повномасштабне вторгнення - ІФ-У) яка виникла, ніколи не повинна була виникнути.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Експорт Росії скорочується п'ятий місяць поспіль через зниження цін на нафту
|Reuters: Зростання знижок на російську нафту відновили інтерес до неї індійських НПЗ
|Трамп: більш важливою буде друга зустріч – із Путіним і Зеленським
|Трамп обіцяє нові санкції проти РФ, якщо на Алясці «не вирішать проблему»
|Трамп не виключає, що Росія може отримати доступ до розробки копалин у США
|Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко – ЗМІ
Бізнес
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році