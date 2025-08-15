Трамп несподівано подзвонив норвезькому міністру Столтенбергу, щоб запитати про Нобелівську премію миру — медіа

Президент США Дональд Трамп минулого місяця несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгівельні мита, а також свою заявку на отримання премії миру.

Про це першою повідомила норвезька газета Dagens Næringsliv, а пізніше це підтвердив Politico урядовець в Осло.

Як зазначає Dagens Næringsliv, це не перший випадок, коли Трамп порушував питання про премію під час переговорів зі Столтенбергом.

«Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до своєї розмови з прем'єр-міністром [Норвегії Йонасом Гар] Стьоре. У розмові також брали участь кілька співробітників президентського апарату, зокрема міністр фінансів [Скотт] Бессент і торговий представник [Джеймісон] Грір», - сказав Politico колишній генеральний секретар НАТО.

За його словами, вони обговорили тарифи та економічну співпрацю. А от інші подробиці щодо змісту розмови - не розкрив.

Щороку Норвезький Нобелівський комітет обирає лавреатів із сотень номінантів. Його п'ятьох членів призначає парламент Норвегії відповідно до вказівок шведського промисловця Альфреда Нобеля. Переможців оголошують щороку в жовтні в Осло.

Кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном та Камбоджею, вже висунули кандидатуру Трампа за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню з моменту його повернення на посаду в січні.

Якщо він все-таки стане лауреатом, то став би п'ятим президентом Сполучених Штатів, який здобув цю премію, після Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона, Джиммі Картера та Барака Обами.

«Вони ніколи не дадуть мені Нобелівської премії миру. Це дуже шкода. Я заслуговую на це, але вони ніколи мені її не дадуть», - поскаржився Трамп під час лютневої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.

А наприкінці липня прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що Трампу «давно пора» дати цей титул.