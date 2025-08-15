Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп несподівано подзвонив норвезькому міністру Столтенбергу, щоб запитати про Нобелівську премію миру — медіа

 

Президент США Дональд Трамп минулого місяця несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгівельні мита, а також свою заявку на отримання премії миру.

Про це першою повідомила норвезька газета Dagens Næringsliv, а пізніше це підтвердив Politico урядовець в Осло.

Як зазначає Dagens Næringsliv, це не перший випадок, коли Трамп порушував питання про премію під час переговорів зі Столтенбергом.

«Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до своєї розмови з прем'єр-міністром [Норвегії Йонасом Гар] Стьоре. У розмові також брали участь кілька співробітників президентського апарату, зокрема міністр фінансів [Скотт] Бессент і торговий представник [Джеймісон] Грір», - сказав Politico колишній генеральний секретар НАТО.

За його словами, вони обговорили тарифи та економічну співпрацю. А от інші подробиці щодо змісту розмови - не розкрив.

Щороку Норвезький Нобелівський комітет обирає лавреатів із сотень номінантів. Його п'ятьох членів призначає парламент Норвегії відповідно до вказівок шведського промисловця Альфреда Нобеля. Переможців оголошують щороку в жовтні в Осло.

Кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном та Камбоджею, вже висунули кандидатуру Трампа за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню з моменту його повернення на посаду в січні.

Якщо він все-таки стане лауреатом, то став би п'ятим президентом Сполучених Штатів, який здобув цю премію, після Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона, Джиммі Картера та Барака Обами.

«Вони ніколи не дадуть мені Нобелівської премії миру. Це дуже шкода. Я заслуговую на це, але вони ніколи мені її не дадуть», - поскаржився Трамп під час лютневої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.

А наприкінці липня прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що Трампу «давно пора» дати цей титул.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,11 0,26 41,4300  0,11 0,26
EUR 48,3200  0,27 0,56 48,3500  0,27 0,56

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес