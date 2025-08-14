Санкції працюють: Індійська компанія «Роснєфті» звернувся за порятунком до влади

Індійська компанія Nayara Energy, якою фактично керує російська "Роснєфть", розпочав переговори з урядом країни та партнерами, щоб забезпечити операційну стабільність свого нафтопереробного заводу в умовах санкцій.

Приватна компанія продає близько 70% виробленого на своєму НПЗ пального в Індії через власну мережу з понад 6600 АЗС, йдеться у заяві Nayara Energy, яка надійшла до суду в Делі, передає Reuters.

"Наші роздрібні заправки продовжують працювати у звичайному режимі, поки ми старанно працюємо над забезпеченням безперебійних поставок палива по всій Індії", - заявили в компанії.

Водночас запроваджені щодо неї наприкінці липня санкції ЄС змусили Nayara скоротити виробництво на своєму нафтопереробному заводі Vadinar на західному узбережжі Індії до 70-80% та вдарили по експорту пального.

Компанія запевнила, що НПЗ продовжує працювати, але не уточнила рівень завантаження потужностей.

Водночас колишні керівники компанії подали у відставку, а транспортні компанії відмовляються перевозити вироблене пальне.

Через це Nayara звернулася за допомогою до Міністерства судноплавства Індії, щоб отримати судна для перевезення пального, повідомило джерело Reuters в уряді країни.

Як повідомлялося, раніше найбільший у країні Державний банк Індії (SBI) припинив обробку платежів для нафтопереробної компанії Nayara Energy, щоб уникнути потенційних обмежень з боку США та Європейського Союзу.

Минулого тижня Bloomberg повідомило, що Nayara звернулася до індійських урядовців з проханням допомогти у вирішення питання з обслуговуванням розрахунків, залучивши індійський банк, який використовував спеціально розроблену схему для розрахунків за іранську нафту кілька років тому.





Nayara Energy була створена в 2017 році, коли консорціум на чолі з російською держкорпорацією "Роснєфть" придбав компанію Essar Oil та її НПЗ у Вадинарі потужністю переробки 20 млн тонн на рік. Компанія забезпечує близько 8% усієї нафтопереробки в Індії і керує однією з найбільших роздрібних мереж АЗС у країні, постачаючи пальне як на внутрішній ринок, так і на експорт.

"Роснефть" напряму контролює 49,13% акцій Nayara Energy, яка в останні роки купувала переважно російську нафту. Після потрапляння до санкційних списків ЄС гендиректором індійської компанії став росіянин Сергій Дєнісов.