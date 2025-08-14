ЗМІ: Туреччина надаватиме Сирії озброєння та забезпечить військову підготовку

Туреччина надасть Сирії системи озброєння та логістичні засоби відповідно до угоди про військове співробітництво, підписаної в середу, 14 серпня.

Про це повідомив представник Міністерства оборони Туреччини на умовах анонімності Reuters, пише "Європейська правда".

Туреччина є одним з головних закордонних союзників Сирії з моменту повалення президента Башара Асада минулого року. Вона пообіцяла допомогти в підготовці та реорганізації збройних сил Сирії, відновленні країни та її інститутів, а також підтримати зусилля з захисту територіальної цілісності Сирії.

У рамках першого кроку до укладення всеосяжної угоди про військове співробітництво, переговори щодо якої тривали кілька місяців, Туреччина і Сирія підписали в середу, 13 серпня, меморандум про взаєморозуміння після зустрічі міністрів закордонних справ і оборони та керівників спецслужб обох країн.

Співрозмовник агентства сказав, що окрім систем озброєння та логістичних засобів, Анкара також навчить сирійську армію користуватися таким обладнанням, якщо буде потреба.

"Меморандум має на меті координацію, планування військової підготовки та співробітництва, надання консультацій, обмін інформацією та досвідом, забезпечення постачання військового обладнання, систем озброєння, логістичних матеріалів та пов'язаних послуг", - повідомив представник Міністерства оборони Туреччини.