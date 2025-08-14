У Норвегії звинувачують російських хакерів у кібердиверсії на дамбі

Голова Норвезької поліційної служби безпеки Беате Гангаас заявила, що у квітні російські хакери протягом нетривалого часу контролювали дамбу в Норвегії.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що 7 квітня хакери перехопили контроль над дамбою в Бремангері, відкрили шлюз і випускали по 500 літрів води на секунду протягом чотирьох годин, перш ніж атаку було виявлено та зупинено.

Від цих дій ніхто не постраждав.

Голова Норвезької поліційної служби безпеки сказала, що «за останній рік ми спостерігали зміну активності проросійських кіберсуб'єктів», і інцидент у Бремангері був одним із таких випадків.

«Мета такого типу операції - вплинути на населення, викликати страх і хаос. Наш російський сусід став більш небезпечним», - наголосила очільниця PST.

За словами Гангаас, вона оприлюднює цю інформацію, щоб попередити населення та запобігти подальшим атакам Росії.

«Я хочу, щоб норвежці були готові», - сказала вона в коментарі Reuters.

Норвегія виробляє більшу частину своєї електроенергії за допомогою гідроелектростанцій, і контррозвідувальні органи раніше попереджали про ризик атак на її енергетичну інфраструктуру.

У російському посольстві в Осло заяви Гангаас очікувано назвали «безпідставними та політично мотивованими».

Як повідомляв Укрінформ, в липні Північноатлантична Рада НАТО засудила «зловмисну кібердіяльність» РФ, що загрожує безпеці союзників.

Європейський Союз в липні засудив гібридні кампанії Росії, які спрямовані на загрозу та підрив безпеки, стійкості та демократичних основ блоку, його держав-членів та партнерів.