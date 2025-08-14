Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія та Китай ведуть переговори про відновлення прикордонної торгівлі

 

Індія та Китай на тлі посилення торгових спорів зі Сполученими Штатами обговорюють відновлення прикордонної торгівлі після більш ніж п'яти років її зупинки.

Про це із посиланням на співрозмовників в індійському уряді повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що сторони вже визначили пункти на спільному кордоні, через які здійснюватимуть торгівлю, й наразі обговорюють технічні деталі реалізації домовленості.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на запит видання заявило, що Пекін готовий активізувати комунікацію та координацію з Індією в питанні прикордонної торгівлі.

Нью-Делі та Пекін також ведуть переговори про відновлення прямих авіарейсів між країнами.

Відносини Індії та Китаю залишались напруженими від травня 2020 року, коли внаслідок зіткнень між військовими на спірному кордоні в західних Гімалаях загинули 20 індійських і чотири китайські солдати. Сторони фактично заморозили двосторонні зв'язки від торгівлі й технологій до культурних і гуманітарних обмінів, припинили пряме авіасполучення та відкликали акредитації журналістів.

Ознаки деескалації з'явились у жовтні минулого року після переговорів лідерів двох країн Нарендри Моді та Сі Цзіньпіна на полях саміту БРІКС у Казані, коли дві країни досягли угоди про спільне патрулювання вздовж спірних ділянок їх кордону.

Сприяла пожвавленню індійсько-китайських відносин і жорстка тарифна політика президента США Дональда Трампа, який збільшив загальний тариф на індійський імпорт до Сполучених Штатів до 50% через продовження закупівлі Індією російської нафти.
Ключові теги: Індія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5149
  0,0881
 0,21
EUR
 1
 48,6472
  0,5714
 1,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,06
EUR 48,4600  0,13 0,27 48,4900  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес