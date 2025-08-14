Фінансові новини
- 14.08.25
- 14:16
Індія та Китай ведуть переговори про відновлення прикордонної торгівлі
14:01 14.08.2025 |
Індія та Китай на тлі посилення торгових спорів зі Сполученими Штатами обговорюють відновлення прикордонної торгівлі після більш ніж п'яти років її зупинки.
Про це із посиланням на співрозмовників в індійському уряді повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Зазначається, що сторони вже визначили пункти на спільному кордоні, через які здійснюватимуть торгівлю, й наразі обговорюють технічні деталі реалізації домовленості.
Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на запит видання заявило, що Пекін готовий активізувати комунікацію та координацію з Індією в питанні прикордонної торгівлі.
Нью-Делі та Пекін також ведуть переговори про відновлення прямих авіарейсів між країнами.
Відносини Індії та Китаю залишались напруженими від травня 2020 року, коли внаслідок зіткнень між військовими на спірному кордоні в західних Гімалаях загинули 20 індійських і чотири китайські солдати. Сторони фактично заморозили двосторонні зв'язки від торгівлі й технологій до культурних і гуманітарних обмінів, припинили пряме авіасполучення та відкликали акредитації журналістів.
Ознаки деескалації з'явились у жовтні минулого року після переговорів лідерів двох країн Нарендри Моді та Сі Цзіньпіна на полях саміту БРІКС у Казані, коли дві країни досягли угоди про спільне патрулювання вздовж спірних ділянок їх кордону.
Сприяла пожвавленню індійсько-китайських відносин і жорстка тарифна політика президента США Дональда Трампа, який збільшив загальний тариф на індійський імпорт до Сполучених Штатів до 50% через продовження закупівлі Індією російської нафти.
