Індія та Китай ведуть переговори про відновлення прикордонної торгівлі

Індія та Китай на тлі посилення торгових спорів зі Сполученими Штатами обговорюють відновлення прикордонної торгівлі після більш ніж п'яти років її зупинки.

Про це із посиланням на співрозмовників в індійському уряді повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що сторони вже визначили пункти на спільному кордоні, через які здійснюватимуть торгівлю, й наразі обговорюють технічні деталі реалізації домовленості.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на запит видання заявило, що Пекін готовий активізувати комунікацію та координацію з Індією в питанні прикордонної торгівлі.

Нью-Делі та Пекін також ведуть переговори про відновлення прямих авіарейсів між країнами.

Відносини Індії та Китаю залишались напруженими від травня 2020 року, коли внаслідок зіткнень між військовими на спірному кордоні в західних Гімалаях загинули 20 індійських і чотири китайські солдати. Сторони фактично заморозили двосторонні зв'язки від торгівлі й технологій до культурних і гуманітарних обмінів, припинили пряме авіасполучення та відкликали акредитації журналістів.

Ознаки деескалації з'явились у жовтні минулого року після переговорів лідерів двох країн Нарендри Моді та Сі Цзіньпіна на полях саміту БРІКС у Казані, коли дві країни досягли угоди про спільне патрулювання вздовж спірних ділянок їх кордону.

Сприяла пожвавленню індійсько-китайських відносин і жорстка тарифна політика президента США Дональда Трампа, який збільшив загальний тариф на індійський імпорт до Сполучених Штатів до 50% через продовження закупівлі Індією російської нафти.