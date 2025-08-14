Індійський НПЗ Nayara вдається до STS-операцій, щоб експортувати паливо

Один з перших вантажів, відправлених Nayara Energy Ltd. після того, як на нього поширювалися санкції ЄС, був перевантажений на інший танкер у морі, що свідчить про те, що індійський нафтопереробний завод (НПЗ) намагається продовжувати експортувати паливо.

14 серпня Tempest Dream завершив перевантаження з судна на судно у водах біля Оману, щоб перевезти партію бензину на Wu Tai, більший танкер, згідно з оглядом даних відстеження руху суден й супутникових знімків Bloomberg News. Потім Tempest Dream вказала, що повернеться до Вадінару, терміналу Nayara у західній Індії.

НПЗ, що перебуває у скрутному становищі й на 49% належить російській ПАТ «роснєфть», опинився під загрозою після того, як минулого місяця на нього було накладено санкції Європейським Союзом. Це призвело до того, що він зіткнувся з нестачею сировини й скоротив продуктивність свого НПЗ у Вадінарі. Перевантаження з судна на судно - поширена тактика маскування походження вантажів і може дозволити Nayara продовжувати експортувати паливо. Води біля узбережжя Оману - популярне місце для їх здійснення.

За даними Vortexa, до перевантаження 12 серпня судно Tempest Dream перевозило понад 360 тис. барелів бензину. Зараз, за даними Bloomberg і Kpler, осадка судна стала меншою, що свідчить про те, що воно позбулося принаймні частини палива. Судно Wu Tai, яке використовується для плавучого зберігання, зараз містить близько 460 тис. барелів, і є місце для більшої кількості.

Експорт палива з Nayara, який уже був на воді до того, як ЄС запровадив санкції проти НПЗ 18 липня, також зіткнувся із затримками у пошуку покупців. Один вантаж було переспрямоваено у Китай 12 серпня після знаходження нового покупця, через чотири тижні після того, як його забрали з Vadinar.

Tempest Dream, раніше відомий як Unite, був підданий санкціям з боку Великої Британії через участь у торгівлі російською нафтою. Судно Wu Tai також потрапило до санкційного списку Великої Британії та ЄС з тієї ж причини. Згідно з морською базою даних S&P, власником Tempest Dream є стамбульська компанія Tempest Maritime Services Trading, а власником Wu Tai - компанія Namas Maritime Inc., зареєстрована на Сейшельських островах. У базі даних не вказано контактних номерів або електронних адрес цих компаній.