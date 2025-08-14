Авторизация

Один із найбільших ІТ-холдингів у Росії опинився на межі банкрутства

 

Російський "Совкомбанк" готує позови про банкрутство трьох компаній місцевого ІТ-холдингу Fplus, включно з головною компанією.

Про це повідомляється на федеральному ресурсі розкриття інформації РФ, пише The Moscow Times.

Своєю чергоюю у Fplus скаражться на складну ситуацію на російському ринку, оскільки попит впав у більшості напрямків, а високі процентні ставки створюють додаткове навантаження на бізнес.

Поряд з цим, у компанії стверджують, що 85% кредиту погашено, відсотки й комісії сплачені, а решту коштів планували закрити спільною реалізацією товару, проте суму боргу не розкривають.

Представник холдингу повідомив, що банк прийняв рішення скоротити вкладення в капітал Fplus та подальших дій в цьому напрямку не планує.

Про проблеми галузі говорять і інші гравці ринку. Так, перший віце-президент "Акваріуса" Дмитро Тітов підтверджує падіння попиту на електроніку, коли ключовий замовник - держсектор зазвичай формує до 70% обсягу тільки в четвертому кварталі. Через високу ставку ЦБ багато замовників заморозили проекти з цифровізації, вважаючи за краще тримати кошти на депозитах.

Fplus - один із лідерів ринку, створений на базі "Марвел Дистрибуция". Компанія займається дистрибуцією електроніки, виробництвом серверів і СГД, розробкою ПЗ та ритейлом "ВсеСмарт". У 2023 році посів 2-ге місце в рейтингу найбільших ІТ-компаній РФ з виручкою понад 195 млрд руб, але фінзвітність не публікує з 2020 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

Бізнес