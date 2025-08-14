США ввели візові обмеження для урядовців з низки країн через «оренду» кубинських лікарів

Держдепартамент США оголосив про візові обмеження для чиновників з Куби, Гренади, а також деяких країн Африки, причетних до схеми протиправної «оренди» кубинських лікарів.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Марко Рубіо, передає Укрінформ.

«Державний департамент застосував візові обмеження для урядовців з Африки, Куби та Гренади, а також членів їхніх сімей, за співучасть у схемі медичних місій кубинського режиму, в якій медпрацівники «орендуються» іншими країнами за високими цінами, а більша частина доходів залишається у кубинської влади»,- наголосив глава Держдепу.

За його словами, в такий спосіб корумпований режим Куби збагачується, в той час як народ острівної держави не отримує достатньої медичної допомоги.

«Сполучені Штати продовжують взаємодіяти з урядами та вживатимуть необхідних заходів, аби покласти край такій примусовій праці. Ми закликаємо уряди платити безпосередньо лікарям за їхні послуги, а не рабовласникам режиму»,- зазначив Рубіо.

Він запевнив, що Сполучені Штати прагнуть підтримувати прагнення кубинського народу до свободи та гідності, а також сприяти відповідальності тих, хто здійснює їхню експлуатацію. Держсекретар закликав інші країни приєднатися до цих зусиль США.