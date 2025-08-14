Авторизация

США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю

 

Уряд США таємно вбудовує трекери в деякі партії серверів з передовими ШІ-чипами. Таким чином хочуть визначити, як саме чипи нелегально потрапляють до Китаю, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Завдяки трекерам уряд США може будувати справи проти компаній, які збагачуються порушуючи експортні обмеження держави. Згідно з джерелами, пристрої для відстеження знаходили у серверах від Super Micro та Dell, які містять просунуті чипи NVIDIA та AMD.

Трекери зазвичай ховають в упаковці, однак які саме сторони беруть участь у їх встановленні та де вздовж усього маршруту їх розміщують невідомо. В одному випадку від 2024 року на партії серверів Dell з чипами NVIDIA було розміщено два пристрої стеження - один на транспортних коробках, та ще один, менший, всередині упаковки та навіть на самих серверах.

Одне з джерел розповіло, що бачило зображення та відео трекерів, які перепродувачі серверів від Dell та Super Micro видаляли з упаковок. У деяких випадках пристрої мали розмір близький до смартфонів.

Super Micro у заяві для ЗМІ заявила, що не розкриває свої "практики та політики безпеки, що застосовуються для захисту наших операцій по всьому світу, партнерів та клієнтів". Водночас у заяві Dell йдеться про те, що компанії "невідомо про ініціативу уряду США щодо розміщення трекерів у своїх партіях продукції".

США з 2022 року вводить експортні обмеження на постачання просунутих напівпровідників у Китай, однак їх часто обходять. У 2024 році повідомлялося, що з Південної Кореї до Китаю була проведена контрабанда напівпровідників вартістю $12 мільярдів. Уряд США знає про ці порушення й у січні 2024 року обіцяв закрити всі лазівки, але вони присутні й досі.

На початку серпня також повідомлялося, що у США заарештували двох китайців, які незаконно перевозили у Китай чипи для штучного інтелекту, зокрема NVIDIA H100. За підрахунками вони встигли вивезти напівпровідників на десятки мільйонів доларів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: NVIDIA, США, Китай
 

