14.08.25
13:47
RSS
мапа сайту
«Невідомі дрони» атакують Росію: у Волгограді загорівся НПЗ
09:13 14.08.2025 |
У Росії «невідомі дрони» масовано атакують Волгоградську область. Внаслідок падіння уламків, на місцевому нафтопереробному заводі сталося займання нафтопродуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова та російські пабліки.
За словами Бочарова, внаслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на підприємстві "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
"Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.
Як розповіли очевидці Telegram-каналу SHOT, вибухи почали лунати після 02:30, особливо голосно було в Красноармійському районі міста.
Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, після падіння уламків одного зі збитих дронів, в одному з районів у жителів виникло загоряння із задимленням.
Telegram-канал Exilenova+ повідомляє про декілька влучань у НПЗ компанії "Лукойл".
Близько 23:29 в аеропорту Волгограду було запроваджено план "Килим" - його тимчасово закрили для прийому та відправки рейсів.
