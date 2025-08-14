Авторизация

«Невідомі дрони» атакують Росію: у Волгограді загорівся НПЗ

 

У Росії «невідомі дрони» масовано атакують Волгоградську область. Внаслідок падіння уламків, на місцевому нафтопереробному заводі сталося займання нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова та російські пабліки.

За словами Бочарова, внаслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на підприємстві "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.

Як розповіли очевидці Telegram-каналу SHOT, вибухи почали лунати після 02:30, особливо голосно було в Красноармійському районі міста.

Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, після падіння уламків одного зі збитих дронів, в одному з районів у жителів виникло загоряння із задимленням.

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє про декілька влучань у НПЗ компанії "Лукойл".

Близько 23:29 в аеропорту Волгограду було запроваджено план "Килим" - його тимчасово закрили для прийому та відправки рейсів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

