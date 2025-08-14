Фінансові новини
- |
14.08.25
- |
- 03:57
- |
- |
Заморожування іноземної допомоги: апеляційний суд у США став на бік Трампа
23:44 13.08.2025 |
Федеральний апеляційний суд округу Колумбія у середу скасував постанову суду нижчої інстанції, яка зобов'язувала Державний департамент США відновити виплати іноземної допомоги.
Про це йдеться в повідомленні Reuters, передає Укрінформ.
«У рішенні з голосами два до одного колегія із трьох суддів Апеляційного суду США у Вашингтоні, округ Колумбія, постановила, що суд нижчої інстанції помилився, коли розпорядився, щоб адміністрація Трампа поновила виплати іноземної допомоги, раніше схвалені Конгресом», - зазначається в повідомленні.
Таким чином, апеляційний суд відреагував на справу, по якій позивалися дві некомерційні організації, що отримують федеральне фінансування - Коаліція з адвокації вакцини проти СНІДу, а також Мережа розвитку журналістики. У своєму позові організації наголошували, що заморожування фінансування адміністрацією Трампа було незаконним.
У лютому цього року окружний суддя США Амір Алі прийняв рішення, що адміністрація Трампа має виплатити майже $2 мільярди непогашеної допомоги своїм гуманітарним партнерам по всьому світу.
