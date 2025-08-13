Фінансові новини
Суд у Греції дозволив видати олігарха-втікача Плахотнюка Молдові
17:22 13.08.2025
Апеляційний суд в Афінах у середу дозволив екстрадицію до Молдови олігарха-втікача Влада Плахотнюка - однак остаточне рішення щодо його видачі прийматиме Міністерство юстиції.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує TV8.
Слухання в Афінах у середу відбулося за відсутності Плахотнюка, який також є колишнім лідером Демократичної партії.
У залі суду були присутні його адвокати, а також представники посольства Молдови в Греції.
Молдовська влада надіслала два запити про екстрадицію олігарха - від Генеральної прокуратури та від Міністерства юстиції.
Раніше сам Плахотнюк погодився на екстрадицію до Молдови, відмовившись від видачі до Росії, яка також зажадала його екстрадиції.
Адвокат Плахотнюка Лучіан Рогак підтвердив, що його клієнт наполягає на екстрадиції до Молдови, щоб довести свою невинуватість.
Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.
Плахотнюка затримали у Греції 22 липня. Також із ним було затримано колишнього депутата Костянтина Цуцу.
У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.
