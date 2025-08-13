Авторизация

Азербайджан після загострення відносин із РФ проігнорував зустріч міністрів внутрішніх справ країн СНД

 

Азербайджан відмовився брати участь у засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн, що входять до Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як зазначається на офіційному порталі СНД, зустріч відбулася 12 серпня в Санкт-Петербурзі. У ній взяли участь представники Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Туркменистану та Узбекистану.

На зустрічі обговорювалися «актуальні питання» боротьби з нелегальною міграцією, співпраця у сфері безпеки дорожнього руху, судово-медична експертиза та «робота з протидії деструктивним елементам, що дестабілізують соціально-політичну ситуацію в країнах СНД».

Напруженість між Азербайджаном та Росією розпочалася зі збиття пасажирського літака AZAL російськими ППО у грудні 2024 року. Цього року, в липні, в Росії були заарештовані представники азербайджанської діаспори, а в серпні російські війська завдали ударів по кількох азербайджанських підприємствах в Україні.

11 серпня президент Азербайджану Ільгам Алієв підписав розпорядження про виділення Україні 2 мільйонів доларів гуманітарної допомоги - ці кошти будуть використані для закупівлі та передачі Україні електротехнічного обладнання. Також телеграм-канали, близькі до оточення Алієва, повідомили про можливість скасування заборони на постачання зброї до України.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

