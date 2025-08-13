Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спроба Франції зробити з Нової Каледонії «державу в державі» зазнала краху

 

Головний альянс прихильників незалежності французької території Нова Каледонія у вівторок увечері офіційно відхилив запропонований Парижем план створення нового статусу для архіпелагу в Тихому океані.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Угода, підписана минулого місяця, передбачала, що Нова Каледонія по суті стане новою державою, але не повністю незалежною від Франції.

Залишаючись під юрисдикцією французької конституції, Нова Каледонія отримала б атрибути, що зробили б її фактично "державою в державі".

Вона могла б контролювати свою зовнішню політику, а її населення мало б подвійне громадянство - французьке і каледонське, а не тільки французьке, як зараз.

Угода була підписана в передмісті Парижа представниками як прихильників, так і противників незалежності Каледонії, зокрема, Канакським соціалістичним фронтом національного визволення (FLNKS).

Однак угода не містила положень про проведення нового референдуму щодо незалежності Нової Каледонії, що стало критичним моментом для політичного бюро FLNKS, незважаючи на попередню згоду його переговорника.

Член бюро Домінік Фочі заявив на пресконференції, що угода "несумісна з основоположними принципами та досягненнями боротьби FLNKS".

Французький міністр у справах заморських територій Мануель Вальс передбачив відхилення угоди в недільному дописі у Facebook, висловивши жаль, що FLNKS відмовився від "історичного компромісу".

Вальс також заявив, що наступного тижня відвідає Нову Каледонію, щоб зробити останню спробу врятувати угоду, попередивши, що держава залишиться "гарантом справедливості для всіх і здійснення демократії, яка не може вижити під загрозою насильства".

Нова Каледонія страждає від економічної кризи, напруженості між громадами та політичного насильства, а також все частіше стає об'єктом іноземного втручання. Це стратегічно важлива територія для Франції завдяки багатим природним ресурсам, зокрема нікелю, а також тому, що вона є воротами до Індо-Тихоокеанського регіону.

Напруженість досягла апогею навесні минулого року, коли спалахнули заворушення на знак протесту проти запланованої виборчої реформи. Тоді загинули 14 осіб, а збитки від пошкодження майна оцінюються в понад 2 млрд євро.

Перед цим на референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю проголосувала за відмову від незалежності від Франції.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес