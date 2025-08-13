Фінансові новини
13.08.25
- 13:39
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
Найбільший банк Індії припинив закордонні операції Nayara Energy через ризик санкцій
12:49 13.08.2025 |
Державний банк Індії (SBI) припинив торгові та валютні операції з Nayara Energy - нафтопереробною компанією, що майже наполовину належить Роснєфті. Рішення ухвалено, щоб уникнути можливих наслідків санкцій, повідомила газета The Economic Times.
"Банк зробив це нещодавно, після запровадження вторинних мит США, щоб забезпечити дотримання міжнародних правил. Жодних вказівок від уряду не надходило, але кожен банк має ухвалити рішення про те, як розв'язувати ці проблеми, і SBI це зробив", - повідомило джерело видання.
SBI, найбільший кредитор Індії, має значну міжнародну присутність, зокрема філії у США та Європі. Сприяння проведенню транзакцій компаніями зі значною російською участю загрожує йому вторинними санкціями - заходами, що можуть відрізати банк від ключових світових платіжних систем чи ринків.
Раніше Bloomberg писав, що Nayara розпочала пошук нового фінансового партнера в Індії. Через санкції ЄС великі банки стали обережніше працювати з компанією, тому її керівництво звернулося до Мінфіну країни з проханням сприяти співпраці з кредитними організаціями, які слабко пов'язані з глобальною фінансовою системою.
Як приклад, називався UCO Bank, що уже має досвід проведення розрахунків за іранську нафту в умовах санкцій у 2018 році. Nayara розраховує, що такий банк зможе забезпечувати платежі за імпорт сировини та приймання виторгу від експорту нафтопродуктів.
За даними агентства, зараз постачання нафти для Nayara фактично припинилося. За підсумками серпня компанія може отримати мінімальні обсяги за всю історію.
Цього місяця Nayara отримала лише чотири партії російської нафти Urals - близько 2,9 млн барелів. Остання з них прибула 9 серпня, і, за інформацією брокерів та аналітиків Vortexa і Kpler, до кінця місяця нових вантажів не очікується.
Унаслідок цього перероблення на заводі у Вадинарі впало до приблизно 94 000 барелів на добу, тоді як у третьому кварталі минулого року воно сягало майже 366 000.
