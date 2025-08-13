Фінансові новини
Дефіцит бюджету США у липні зріс на 20%, попри зростання доходів від мит на 116%
12:42 13.08.2025
Дефіцит бюджету США у липні 2025 року зріс майже на 20% і сягнув $291 млрд, попри суттєве зростання надходжень від митних зборів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.
За даними Міністерства фінансів США, митні надходження за місяць зросли майже на $21 млрд завдяки підвищеним тарифам, але витрати зростали швидше за доходи.
У липні урядові надходження збільшилися на 2% (на $8 млрд) до $338 млрд, тоді як витрати зросли на 10% (на $56 млрд) і досягли рекордних для цього місяця $630 млрд.
В американському відомстві зазначили, що липень цього року мав менше робочих днів, аніж торік, і якби цей фактор врахували, дефіцит склав би близько $271 млрд.
Чисті митні надходження в липні підскочили до $27,7 млрд проти $7,1 млрд за аналогічний період торік, що пов'язано з підвищенням тарифних ставок.
Хоча Трамп публічно наголошує, що мільярди доларів від тарифів наповнюють бюджет, ці мита сплачують компанії-імпортери, а частина витрат зрештою перекладається на споживачів через вищі ціни.
За перші десять місяців бюджетного року митні збори склали $135,7 млрд - на $73 млрд, або на 116% більше, ніж торік.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що зростання митних надходжень ускладнить Верховному суду можливість визнати тарифи Трампа незаконними, якщо їх оскаржуватимуть.
Сукупний дефіцит бюджету США за підсумками десяти місяців 2025 фінансового року сягнув $1,629 трлн - на 7% (на $112 млрд) більше, ніж минулого року.
Доходи за цей період зросли на 6% (на $262 млрд) і досягли рекордних $4,347 трлн, а витрати збільшилися на 7% (на $374 млрд) - до рекордних $5,975 трлн.
