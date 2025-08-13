Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дефіцит працівників на фермах загрожує продовольчій безпеці Британії
12:10 13.08.2025 |
Британські фермери-молочники попередили, що тривала нестача робочої сили, яка посилилася через Brexit і пандемію, поставила під загрозу продовольчу безпеку країни.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.
Згідно з опитуванням молочних виробників, проведеним Arla, найбільшою молочною кооперацією Британії та власником брендів Lurpak і Cravendale, п'ять із шести фермерів, які шукали працівників, заявили, що отримали дуже мало або взагалі не отримали заяв від кваліфікованих кандидатів на вакантні посади.
Щорічне опитування 1900 британських молочних фермерів, проведене Arla, виявило погіршення ситуації з пошуком працівників з відповідними навичками та досвідом: у 2021 році цю проблему відзначили 79% фермерів, а цього року - вже 84%.
Молочні виробники повідомили, що труднощі з наймом персоналу посилилися після Brexit і пандемії: поєднання припинення вільного пересування працівників з ЄС та інших економічних факторів, що виникли після Covid, ускладнило пошуки.
Майже половина (48,6%) опитаних заявили, що зараз утримати персонал стало складніше, ніж було до Brexit і пандемії, тоді як лише 5% вважають, що ситуація покращилася.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Найбільший банк Індії припинив закордонні операції Nayara Energy через ризик санкцій
|Дефіцит бюджету США у липні зріс на 20%, попри зростання доходів від мит на 116%
|Дефіцит працівників на фермах загрожує продовольчій безпеці Британії
|Китай ввів контрсанкції проти двох європейських банків
|У Південній Кореї заарештували дружину експрезидента Юна
|У Росії дрони атакували нафтові об’єкти у трьох регіонах
Бізнес
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій