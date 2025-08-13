Авторизация

Дефіцит працівників на фермах загрожує продовольчій безпеці Британії

 

Британські фермери-молочники попередили, що тривала нестача робочої сили, яка посилилася через Brexit і пандемію, поставила під загрозу продовольчу безпеку країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Згідно з опитуванням молочних виробників, проведеним Arla, найбільшою молочною кооперацією Британії та власником брендів Lurpak і Cravendale, п'ять із шести фермерів, які шукали працівників, заявили, що отримали дуже мало або взагалі не отримали заяв від кваліфікованих кандидатів на вакантні посади.

Щорічне опитування 1900 британських молочних фермерів, проведене Arla, виявило погіршення ситуації з пошуком працівників з відповідними навичками та досвідом: у 2021 році цю проблему відзначили 79% фермерів, а цього року - вже 84%.

Молочні виробники повідомили, що труднощі з наймом персоналу посилилися після Brexit і пандемії: поєднання припинення вільного пересування працівників з ЄС та інших економічних факторів, що виникли після Covid, ускладнило пошуки.

Майже половина (48,6%) опитаних заявили, що зараз утримати персонал стало складніше, ніж було до Brexit і пандемії, тоді як лише 5% вважають, що ситуація покращилася.
