Китай ввів контрсанкції проти двох європейських банків

Китайська влада ввела санкції проти двох фінансових організацій Європейського Союзу у відповідь на санкції ЄС проти китайських банків.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що негайно застосує контрзаходи проти двох банків Євросоюзу у відповідь на те, що ЄС додав дві китайські фінансові установи до списку санкцій, пов'язаних з Росією.

Згідно з заявою міністерства, банкам UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas буде заборонено здійснювати операції та співпрацювати з організаціями та особами в Китаї.