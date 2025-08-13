Фінансові новини
- 13.08.25
- 13:39
RSS
Китай ввів контрсанкції проти двох європейських банків
11:54 13.08.2025 |
Китайська влада ввела санкції проти двох фінансових організацій Європейського Союзу у відповідь на санкції ЄС проти китайських банків.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що негайно застосує контрзаходи проти двох банків Євросоюзу у відповідь на те, що ЄС додав дві китайські фінансові установи до списку санкцій, пов'язаних з Росією.
Згідно з заявою міністерства, банкам UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas буде заборонено здійснювати операції та співпрацювати з організаціями та особами в Китаї.
