У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році

У США планують зняти заборону на надзвукові комерційні польоти, яка діє вже 52 роки через скарги громадян на шум, повідомляє Space.

Надзвукові рейси дозволені над Атлантикою, проте з 1973 року їх заборонили проводити на території США у відповідь на тиск громадськості щодо шуму. Новий наказ, який видали 6 червня 2025 року, має на меті скасувати цю заборону та встановити нові правила.

Станом до 6 грудня 2026 року у США повинні встановити нові стандарти сертифікації шуму, а остаточні правила повинні бути впровадженні до 6 червня 2027 року.

Якщо внаслідок цих змін у США відновлять надзвукові комерційні польоти, переліт між Нью-Йорком та Лос-Анджелесом триватиме всього 3,5 години замість звичних 6.

Наразі є кілька компаній, на кшталт Boom Supersonic, які створюють літаки, що можуть літати на висоті 9,1 тис. метрів та досягати швидкості 1 Маха не створюючи жодних звуків на рівні землі - явище, відоме як відсікання Маха.

Літак Boom досяг цього результату у січні 2025 року. Під час випробувань вдалося успішно виштовхнути звукові удари вгору, що дозволило розсіяти їх ще до того, як вони досягли землі.

Серед інших подібних компаній також є Lockheed Martin, яка у співпраці з NASA працюють над літаком X-59. У цій конструкції двигуни літака розміщують зверху фюзеляжу, що допомагає обмежити ударні хвилі та спричинений ними шум.