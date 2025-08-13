Санкції працюють: «АвтоВАЗ» не зміг запустити серійне виробництво нових «Жигулів» через брак запчастин

Російський "АвтоВАЗ" оголосив про початок офіційних продажів нового седана Lada Iskra наприкінці липня, проте автомобіль неможливо купити, оскільки розпочати його масове виробництво досі не вдалося.

Постачальники комплектуючих для "АвтоВАЗу" повідомили російським галузевим ЗМІ, що масове виробництво нової моделі вдасться розпочати не раніше березня-квітня 2026 року, пише The Moscow Times.

Офіційний продаж моделі Lada Iskra стартував 20 липня, але наразі придбати цей автомобіль у дилерських центрах неможливо: продавці обіцяють, що машини з'являться пізніше, не називаючи конкретних строків.

За даними російського агентства "Автостат", у липні офіційно зареєстрували лише 21 таке авто. З них 20 машин оформили на юридичних осіб - ймовірно, це виставкові екземпляри для автосалонів, і лише одна "Лада Іскра" має приватного власника.

Причин перенесення запуску серійного виробництва "АвтоВАЗ" офіційно не називає. Проте російські автоексперти, припускають, що затримка пов'язана з нестачею деталей, перебоями у постачанні електронних компонентів та проблемами логістики.

Як повідомлялося, за оцінками російського державного Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту (НАМІ), який контролює "АвтоВАЗ", більше половини комплектуючих у російських автомобілях виявилися імпортними, попри заяви місцевих чиновників про високий рівень локалізації.

Наприклад, найвищі підтверджені показники локалізації має модель Lada Granta, яка локалізована на 45,7%. При цьому керівник "АвтоВАЗу" Максим Соколов раніше стверджував, що машина практично на 100% локалізована, а лінійка Lada - на понад 90%.

Після відходу французької групи Renault, яка раніше контролювала "АвтоВАЗ", та запровадження санкцій, російський автоконцерн був змушений шукати нових партнерів для постачання деталей. Сьогодні значна частина комплектуючих надходить із Китаю та Туреччини.

Водночас у Росії падає попит на нові авто. "АвтоВАЗ" прогнозує падіння ринку легкових автомобілів у РФ цього року на 25% - до 1,1 мільйона штук, оновлений прогноз російської "Асоціації європейського бізнесу" також передбачає падіння на 24%.

За даними аналітичного агентства "Автостат", у першому півріччі авторинок Росії впав на 26,3% - до 530 375 одиниць проданих авто, при цьому в червні падіння прискорилося. Продажі "АвтоВАЗу" скоротилися на 25%, або лише 155 481 проданих авто.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.