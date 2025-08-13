Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай «розриває усі контакти» з президентом Чехії після його зустрічі з духовним лідером Тибету

 

У відповідь на зустріч президента Чехії Петра Павела з духовним лідером Тибету Далай-ламою уряд Китаю вирішив "розірвати усі контакти" з чеським лідером.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що попри "неодноразові протести та рішучу протидію з боку Китаю", президент Чехії відвідав Індію, щоб зустрітися з Далай-ламою.

"Це серйозно порушує політичні зобов'язання, взяті чеським урядом перед урядом Китаю, і шкодить суверенітету та територіальній цілісності Китаю", - заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю.

Відтак країна "рішуче засудила", а також "категорично виступила проти цього і висловила серйозний протест чеській стороні".

"З огляду на серйозність провокаційних дій Павела, Китай вирішив припинити всі контакти з ним", - додав речник.

Павел зустрівся з Далай-ламою, старим духовним лідером Тибету, який проживає в екзилі в Індії, під час приватної поїздки наприкінці липня, щоб привітати його з 90-річчям.

У канцелярії президента Чехії, коментуючи такий крок Китаю, зазначили, що зустріч між главою держави та Далай-ламою "була суто приватною".

"Зустріч між Президентом Республіки та Далай-ламою була суто приватною. Наразі між Чеською Республікою та Китаєм немає прямого спілкування на президентському рівні, тому це не крок, який би змінив нинішні обставини", - йдеться у заяві.

Зазначимо, у 1959 році, після невдалого повстання проти китайського правління в Тибеті, Далай-лама втік до Індії, де заснував тибетський уряд у вигнанні. Через це Китай вважає його сепаратистом і не визнає цей уряд.

Сам Далай-лама заперечує такі звинувачення, підкреслюючи, що виступає за більшу автономію Тибету та збереження його буддійської культури.

У червні писали, що чеська розвідка запобігла замаху на віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Чехії в березні 2024 року.

Чехія, як і більшість країн, не має офіційних дипломатичних зв'язків з Тайванем, але підтримує міцні неформальні контакти. Тайванські високотехнологічні компанії також є значними інвесторами в Чеській Республіці.

У 2023 році уряди Чехії та Тайваню домовились про співпрацю у відновленні України.
Ключові теги: Чехія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес