Нова смерть топменеджера у РФ: «раптово» помер голова ради директорів Уралкалію

У вівторок, 12 серпня, стало відомо про смерть Дмитра Осіпова, голови ради директорів російського Уралкалію, найбільшого у світі виробника хлористого калію. Осіпов помер у віці 59 років, повідомила пресслужба Уралхіму (контролює Уралкалій).

Смерть Осіпова в компанії назвали раптовою, не уточнивши причину.

Гендиректором Уралкалію Осіпов був із 2013-го до 2020 року, потім очолив виробника титану "ВСМПО-Авісма", а в 2023 році знову повернувся в Уралкалій.

Також у різний час він обіймав керівні посади у Хімпромі, Сибур-Хімпромі, на Кірово-Чепецькому хімічному комбінаті.

Смерть Осіпова стала другою за тиждень серед топменеджерів та власників великого бізнесу. Напередодні помер Михайло Кенін, засновник та головний акціонер ГК "Самольот" - найбільшого в Росії забудовника. Причини його смерті також невідомі.

Всього за останні три з половиною роки щонайменше 17 топменеджерів великих компаній загинули за загадкових обставин, зазначає The Moscow Times.

У січні 2022-го у РФ було знайдено мертвим 60-річного Леоніда Шульмана, а в лютому - 61-річного Олександра Тюлякова. Обидва обіймали високі посади в структурі Газпрому і нібито здійснили самогубство, залишивши передсмертні записки.

У квітні того ж року в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дочку і дружину. За версією слідства, Аваєв спочатку застрелив сім'ю, а потім застрелився сам.

Аналогічний випадок стався в Іспанії, де були знайдені мертвими колишній топ Новатеку Сергій Протосеня, його дружина і дочка. Поліція теж розглядала версію, що Протосеня міг убити свою жінку й дочку, а потім наклав на себе руки.

У липні в передмісті Санкт-Петербурга знайшли застреленим Юрія Воронова, керівника транспортної організації "Астра Шиппінг", що займалася арктичними підрядами Газпрому.

Через кілька місяців після цих смертей у Москві, випавши з вікна, загинув голова ради директорів Лукойлу Равіль Маганов.

На початку липня 2025 року в Москві випав із вікна і розбився на смерть топменеджер Транснєфті Андрій Бадалов.