Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова смерть топменеджера у РФ: «раптово» помер голова ради директорів Уралкалію

 

У вівторок, 12 серпня, стало відомо про смерть Дмитра Осіпова, голови ради директорів російського Уралкалію, найбільшого у світі виробника хлористого калію. Осіпов помер у віці 59 років, повідомила пресслужба Уралхіму (контролює Уралкалій).

Смерть Осіпова в компанії назвали раптовою, не уточнивши причину.

Гендиректором Уралкалію Осіпов був із 2013-го до 2020 року, потім очолив виробника титану "ВСМПО-Авісма", а в 2023 році знову повернувся в Уралкалій.

Також у різний час він обіймав керівні посади у Хімпромі, Сибур-Хімпромі, на Кірово-Чепецькому хімічному комбінаті.

Смерть Осіпова стала другою за тиждень серед топменеджерів та власників великого бізнесу. Напередодні помер Михайло Кенін, засновник та головний акціонер ГК "Самольот" - найбільшого в Росії забудовника. Причини його смерті також невідомі.

Всього за останні три з половиною роки щонайменше 17 топменеджерів великих компаній загинули за загадкових обставин, зазначає The Moscow Times.

У січні 2022-го у РФ було знайдено мертвим 60-річного Леоніда Шульмана, а в лютому - 61-річного Олександра Тюлякова. Обидва обіймали високі посади в структурі Газпрому і нібито здійснили самогубство, залишивши передсмертні записки.

У квітні того ж року в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дочку і дружину. За версією слідства, Аваєв спочатку застрелив сім'ю, а потім застрелився сам.

Аналогічний випадок стався в Іспанії, де були знайдені мертвими колишній топ Новатеку Сергій Протосеня, його дружина і дочка. Поліція теж розглядала версію, що Протосеня міг убити свою жінку й дочку, а потім наклав на себе руки.

У липні в передмісті Санкт-Петербурга знайшли застреленим Юрія Воронова, керівника транспортної організації "Астра Шиппінг", що займалася арктичними підрядами Газпрому.

Через кілька місяців після цих смертей у Москві, випавши з вікна, загинув голова ради директорів Лукойлу Равіль Маганов.

На початку липня 2025 року в Москві випав із вікна і розбився на смерть топменеджер Транснєфті Андрій Бадалов.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес