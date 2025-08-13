Фінансові новини
- 13.08.25
- 02:03
- RSS
- мапа сайту
Нова смерть топменеджера у РФ: «раптово» помер голова ради директорів Уралкалію
22:46 12.08.2025 |
У вівторок, 12 серпня, стало відомо про смерть Дмитра Осіпова, голови ради директорів російського Уралкалію, найбільшого у світі виробника хлористого калію. Осіпов помер у віці 59 років, повідомила пресслужба Уралхіму (контролює Уралкалій).
Смерть Осіпова в компанії назвали раптовою, не уточнивши причину.
Гендиректором Уралкалію Осіпов був із 2013-го до 2020 року, потім очолив виробника титану "ВСМПО-Авісма", а в 2023 році знову повернувся в Уралкалій.
Також у різний час він обіймав керівні посади у Хімпромі, Сибур-Хімпромі, на Кірово-Чепецькому хімічному комбінаті.
Смерть Осіпова стала другою за тиждень серед топменеджерів та власників великого бізнесу. Напередодні помер Михайло Кенін, засновник та головний акціонер ГК "Самольот" - найбільшого в Росії забудовника. Причини його смерті також невідомі.
Всього за останні три з половиною роки щонайменше 17 топменеджерів великих компаній загинули за загадкових обставин, зазначає The Moscow Times.
У січні 2022-го у РФ було знайдено мертвим 60-річного Леоніда Шульмана, а в лютому - 61-річного Олександра Тюлякова. Обидва обіймали високі посади в структурі Газпрому і нібито здійснили самогубство, залишивши передсмертні записки.
У квітні того ж року в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дочку і дружину. За версією слідства, Аваєв спочатку застрелив сім'ю, а потім застрелився сам.
Аналогічний випадок стався в Іспанії, де були знайдені мертвими колишній топ Новатеку Сергій Протосеня, його дружина і дочка. Поліція теж розглядала версію, що Протосеня міг убити свою жінку й дочку, а потім наклав на себе руки.
У липні в передмісті Санкт-Петербурга знайшли застреленим Юрія Воронова, керівника транспортної організації "Астра Шиппінг", що займалася арктичними підрядами Газпрому.
Через кілька місяців після цих смертей у Москві, випавши з вікна, загинув голова ради директорів Лукойлу Равіль Маганов.
На початку липня 2025 року в Москві випав із вікна і розбився на смерть топменеджер Транснєфті Андрій Бадалов.
