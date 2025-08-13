Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Туреччини планує прибрати систему «все включено» в готелях і ресторанах

 

Уряд Туреччини готує законодавчі зміни, щоб обмежити харчові відходи в готелях та ресторанах, запровадивши нові правила для "шведського столу" та популярних у країні сніданків "серпме" (сніданки з безліччю крихітних тарілочок). Про це пише турецька газета Sabah.

У турецьких готелях пропонують замінити систему "все включено" (all inclusive) на "а-ля карт" - формат, де гості обиратимуть і замовлятимуть лише те, що справді з'їдять.

Це має зменшити масштаби викидання їжі, адже, за даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), у Туреччині щороку втрачається 23 млн тонн продуктів, а 35% овочів і фруктів не доходять до столу.

Особливу увагу звернуть і на хліб - щороку в країні викидають близько 4,38 млрд буханок. Також планують заборонити виливати їжу на вулицю для безпритульних тварин, адже це забруднює міста та поширює бактерії. Натомість залишки пропонують централізовано передавати до притулків.

Крім цього, у ресторанах заборонять примушувати клієнтів замовляти страви "на кожну особу". Наприклад, троє відвідувачів зможуть взяти сніданок на двох без додаткових порцій, які часто залишаються цілими та викидаються.

Законопроєкт, підготовлений Президентською радою з політики у сфері сільського господарства та продовольства, найближчим часом мають подати до парламенту Туреччини.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес