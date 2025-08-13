Фінансові новини
- 13.08.25
- 02:03
- RSS
- мапа сайту
Уряд Туреччини планує прибрати систему «все включено» в готелях і ресторанах
22:39 12.08.2025
Уряд Туреччини готує законодавчі зміни, щоб обмежити харчові відходи в готелях та ресторанах, запровадивши нові правила для "шведського столу" та популярних у країні сніданків "серпме" (сніданки з безліччю крихітних тарілочок). Про це пише турецька газета Sabah.
У турецьких готелях пропонують замінити систему "все включено" (all inclusive) на "а-ля карт" - формат, де гості обиратимуть і замовлятимуть лише те, що справді з'їдять.
Це має зменшити масштаби викидання їжі, адже, за даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), у Туреччині щороку втрачається 23 млн тонн продуктів, а 35% овочів і фруктів не доходять до столу.
Особливу увагу звернуть і на хліб - щороку в країні викидають близько 4,38 млрд буханок. Також планують заборонити виливати їжу на вулицю для безпритульних тварин, адже це забруднює міста та поширює бактерії. Натомість залишки пропонують централізовано передавати до притулків.
Крім цього, у ресторанах заборонять примушувати клієнтів замовляти страви "на кожну особу". Наприклад, троє відвідувачів зможуть взяти сніданок на двох без додаткових порцій, які часто залишаються цілими та викидаються.
Законопроєкт, підготовлений Президентською радою з політики у сфері сільського господарства та продовольства, найближчим часом мають подати до парламенту Туреччини.
