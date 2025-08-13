Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 02:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит збільшується: ОПЕК змінює прогнози попиту на нафту
17:19 12.08.2025 |
ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту на наступний рік і скоротила прогноз зростання пропозиції від США та інших виробників поза межами групи ОПЕК+, вказавши на більш напружену ситуацію на ринку.
Про це повідомляє Reuters.
Світовий попит на нафту в 2026 році зросте на 1,38 млн барелів на добу, йдеться в щомісячному звіті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), що на 100 000 барелів на добу більше, ніж у попередньому прогнозі. Прогноз на цей рік залишився без змін.
Постачання нафти з країн, що не входять до Декларації про співпрацю (офіційна назва ОПЕК+), зросте приблизно на 630 000 барелів на добу в 2026 році, заявила ОПЕК, що менше, ніж прогноз минулого місяця в 730 000 барелів на добу.
Прогноз щодо зростання попиту та зниження темпів зростання поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, полегшить ОПЕК+ реалізацію плану щодо збільшення видобутку нафти з метою відновлення частки ринку після багаторічних скорочень, спрямованих на підтримку ринку.
У звіті також зазначено, що в липні ОПЕК+ збільшила видобуток нафти на 335 000 барелів на добу, що є подальшим зростанням, яке відображає рішення про збільшення квот на видобуток, прийняті цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ
|«Налаштовані на успіх». Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і Путіна
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Санкції працюють: «АвтоВАЗ» не зміг запустити серійне виробництво нових «Жигулів» через брак запчастин
|Китай «розриває усі контакти» з президентом Чехії після його зустрічі з духовним лідером Тибету
|Нова смерть топменеджера у РФ: «раптово» помер голова ради директорів Уралкалію
|Уряд Туреччини планує прибрати систему «все включено» в готелях і ресторанах
Бізнес
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5