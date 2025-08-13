Авторизация

Попит збільшується: ОПЕК змінює прогнози попиту на нафту

 

ОПЕК підвищила прогноз світового попиту на нафту на наступний рік і скоротила прогноз зростання пропозиції від США та інших виробників поза межами групи ОПЕК+, вказавши на більш напружену ситуацію на ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Світовий попит на нафту в 2026 році зросте на 1,38 млн барелів на добу, йдеться в щомісячному звіті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), що на 100 000 барелів на добу більше, ніж у попередньому прогнозі. Прогноз на цей рік залишився без змін.

Постачання нафти з країн, що не входять до Декларації про співпрацю (офіційна назва ОПЕК+), зросте приблизно на 630 000 барелів на добу в 2026 році, заявила ОПЕК, що менше, ніж прогноз минулого місяця в 730 000 барелів на добу.

Прогноз щодо зростання попиту та зниження темпів зростання поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, полегшить ОПЕК+ реалізацію плану щодо збільшення видобутку нафти з метою відновлення частки ринку після багаторічних скорочень, спрямованих на підтримку ринку.

У звіті також зазначено, що в липні ОПЕК+ збільшила видобуток нафти на 335 000 барелів на добу, що є подальшим зростанням, яке відображає рішення про збільшення квот на видобуток, прийняті цього року.
За матеріалами: Економічна правда
 

