Індія фіксує найнижчу інфляцію за 8 років

 

Інфляція в Індії знизилася до найнижчого рівня за останні вісім років, хоча центральний банк попереджає про можливе зростання цін у найближчі місяці.

Про це пише Blooomberg.

За даними Міністерства статистики, у липні індекс споживчих цін піднявся на 1,55% у річному вимірі. Це трохи вище за прогноз економістів видання, які очікували 1,40%. Для порівняння, у червні інфляція становила 2,10%, а у червні 2017 року - 1,46%.

Минулого тижня Резервний банк Індії залишив ключову ставку без змін, вирішивши почекати на подальший розвиток тарифної ситуації та ефект від попередніх знижень.

Регулятор також знизив прогноз інфляції на поточний фінансовий рік (почався у квітні) з 3,7% до 3,1%, але попередив, що у січні-березні показник може перевищити 4% через вплив базового ефекту.

Сповільнення інфляції пов'язують із сильними мусонними дощами, які забезпечили зрошення понад половини сільськогосподарських угідь країни, покращивши врожайність та стабілізувавши ціни на продукти.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія
 

