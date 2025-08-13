Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 02:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія фіксує найнижчу інфляцію за 8 років
16:58 12.08.2025 |
Інфляція в Індії знизилася до найнижчого рівня за останні вісім років, хоча центральний банк попереджає про можливе зростання цін у найближчі місяці.
Про це пише Blooomberg.
За даними Міністерства статистики, у липні індекс споживчих цін піднявся на 1,55% у річному вимірі. Це трохи вище за прогноз економістів видання, які очікували 1,40%. Для порівняння, у червні інфляція становила 2,10%, а у червні 2017 року - 1,46%.
Минулого тижня Резервний банк Індії залишив ключову ставку без змін, вирішивши почекати на подальший розвиток тарифної ситуації та ефект від попередніх знижень.
Регулятор також знизив прогноз інфляції на поточний фінансовий рік (почався у квітні) з 3,7% до 3,1%, але попередив, що у січні-березні показник може перевищити 4% через вплив базового ефекту.
Сповільнення інфляції пов'язують із сильними мусонними дощами, які забезпечили зрошення понад половини сільськогосподарських угідь країни, покращивши врожайність та стабілізувавши ціни на продукти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ
|«Налаштовані на успіх». Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і Путіна
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Санкції працюють: «АвтоВАЗ» не зміг запустити серійне виробництво нових «Жигулів» через брак запчастин
|Китай «розриває усі контакти» з президентом Чехії після його зустрічі з духовним лідером Тибету
|Нова смерть топменеджера у РФ: «раптово» помер голова ради директорів Уралкалію
|Уряд Туреччини планує прибрати систему «все включено» в готелях і ресторанах
Бізнес
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5